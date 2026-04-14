Νέα εξέλιξη για τους πυροβολισμούς στο Σούλι Πατρών – Αυτοβούλως στην Ασφάλεια ένας ακόμη εμπλεκόμενος

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν στην περιοχή του Σουλίου στην Πάτρα στις 7 Απριλίου, με έναν άνδρα να παρουσιάζεται αυτοβούλως στην Ασφάλεια, δηλώνοντας εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό. Το ίδιο εκτιμάται πως θα πράξει σήμερα ή αύριο και ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης που αναζητείται.

Το επεισόδιο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 22χρονου στο πόδι, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Στα δικαστήρια η επόμενη πράξη της υπόθεσης με το επεισόδιο στο Σούλι

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε ήδη παραδοθεί ένας 32χρονος για την ίδια υπόθεση. Ο άνδρας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί, με τη διαδικασία να έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη 15 Απριλίου.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ενός 30χρονου αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος φέρεται να είναι ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση και να έχει ενεργό ρόλο στους πυροβολισμούς.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Το επεισόδιο στο Σούλι, ο 30χρονος Αλβανός και τα… μερίδια

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών διαδραμάτισαν οι καταθέσεις του 22χρονου τραυματία, αλλά και ενός φίλου του που βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του περιστατικού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο νεαροί αναγνώρισαν και περιέγραψαν τους δράστες, οδηγώντας τις αρχές στην ταυτοποίηση τριών εμπλεκομένων.

Όπως κατέθεσαν, το περιστατικό ξεκίνησε όταν οι ίδιοι μετέβησαν στο Σούλι, προκειμένου να συναντήσουν άτομα με τα οποία φέρονται να είχαν διαφορές. Ωστόσο, φτάνοντας στο σημείο, διαπίστωσαν την παρουσία ομάδας περίπου δέκα ατόμων, γεγονός που φαίνεται να κλιμάκωσε την ένταση.

Ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση, η οποία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, δύο άτομα από την «αντίπαλη» ομάδα, τα οποία έφεραν όπλα, άρχισαν να πυροβολούν προς το μέρος τους, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 22χρονου.

Οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία και να αξιοποιούν μαρτυρίες, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων. Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την επικινδυνότητα των βίαιων συγκρούσεων μεταξύ νεαρών, που ολοένα και συχνότερα λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις.

