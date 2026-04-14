Νέα εξέλιξη για τους πυροβολισμούς στο Σούλι Πατρών – Αυτοβούλως στην Ασφάλεια ένας ακόμη εμπλεκόμενος

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον βασικό κατηγορούμενο – Τι κατέθεσαν οι τραυματίας και ο φίλος του

14 Απρ. 2026 13:35
Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν στην περιοχή του Σουλίου στην Πάτρα στις 7 Απριλίου, με έναν άνδρα να παρουσιάζεται αυτοβούλως στην Ασφάλεια, δηλώνοντας εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό. Το ίδιο εκτιμάται πως θα πράξει σήμερα ή αύριο και ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης που αναζητείται.

Το επεισόδιο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 22χρονου στο πόδι, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Στα δικαστήρια η επόμενη πράξη της υπόθεσης με το επεισόδιο στο Σούλι

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε ήδη παραδοθεί ένας 32χρονος για την ίδια υπόθεση. Ο άνδρας ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί, με τη διαδικασία να έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη 15 Απριλίου.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό ενός 30χρονου αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος φέρεται να είναι ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση και να έχει ενεργό ρόλο στους πυροβολισμούς.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Το επεισόδιο στο Σούλι, ο 30χρονος Αλβανός και τα… μερίδια

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών διαδραμάτισαν οι καταθέσεις του 22χρονου τραυματία, αλλά και ενός φίλου του που βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του περιστατικού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο νεαροί αναγνώρισαν και περιέγραψαν τους δράστες, οδηγώντας τις αρχές στην ταυτοποίηση τριών εμπλεκομένων.

Όπως κατέθεσαν, το περιστατικό ξεκίνησε όταν οι ίδιοι μετέβησαν στο Σούλι, προκειμένου να συναντήσουν άτομα με τα οποία φέρονται να είχαν διαφορές. Ωστόσο, φτάνοντας στο σημείο, διαπίστωσαν την παρουσία ομάδας περίπου δέκα ατόμων, γεγονός που φαίνεται να κλιμάκωσε την ένταση.

Ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση, η οποία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, δύο άτομα από την «αντίπαλη» ομάδα, τα οποία έφεραν όπλα, άρχισαν να πυροβολούν προς το μέρος τους, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 22χρονου.

Οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία και να αξιοποιούν μαρτυρίες, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων. Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την επικινδυνότητα των βίαιων συγκρούσεων μεταξύ νεαρών, που ολοένα και συχνότερα λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:49 Βιολάντα: Τα 24 δείγματα «δείχνουν» υγραέριο παντού – Νέα βαριά στοιχεία για τη φονική έκρηξη με τις 5 νεκρές
13:48 Λαμπρός ο εορτασμός της Παναγίας Τρυπητής στο Αίγιο – Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων
13:38 Ποιος διαιτητής σφυράει στην κρίσιμη ρεβάνς της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια
13:35 Νέα εξέλιξη για τους πυροβολισμούς στο Σούλι Πατρών – Αυτοβούλως στην Ασφάλεια ένας ακόμη εμπλεκόμενος
13:32 ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: «Ομολόγησε on air» και ζητά από τον Μητσοτάκη άμεση αποπομπή
13:18 Τροχαία: «Βροχή» τα πρόστιμα για κράνος – 1.072 παραβάσεις σε όλη τη χώρα
13:07 Ηράκλειο: Σόου ντροπής σε πτήση από τις Βρυξέλλες – Χειροπέδες σε 34χρονο μόλις προσγειώθηκε
13:00 Πάτρα: Μπλόκο σε πολυτελή οχήματα στο λιμάνι – Σαφάρι κατασχέσεων supercars από την ΑΑΔΕ
12:55 Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΝΟΠ
12:55 Τουρκία: Βίντεο ντοκουμέντο από την εισβολή του 19χρονου στο σχολείο της Σανλιούρφα
12:50 Εκτακτη επιχορήγηση από την ΕΟΕ-Δείτε σε ποιες ομοσπονδίες μοιράστηκαν χρήματα
12:49 Λαζαρίδης: Εδειξε on air το πτυχίο και απάντησε για τον διορισμό του – «Δεν παραιτούμαι»
12:46 Ρωσία: Επίθεση με drone, μια νεκρή και 5 τραυματίες
12:40 Χίος: Ρουκέτα χτύπησε 32χρονη στη γνάθο την Ανάσταση – Εχασε δόντια και μεταφέρθηκε στην Αθήνα
12:36 Επιθεώρηση Eργασίας: Αύξηση στα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία, ti δείχνει
12:33 Αργοστόλι: Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες ώρες της 19χρονης πριν βρεθεί νεκρή, τι ερευνά η Αστυνομία
12:25 Σάντσεθ: «Η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τον πόλεμο»
12:24 Αιγιάλεια: 14χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο από αλκοόλ – Δικογραφία για κατάστημα που φέρεται να της σέρβιρε ποτό
12:22 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία
12:14 Πάτρα: Ο προαστιακός «στεγνώνει» περιοχή της πόλης – Πού θα κοπεί το νερό την Τετάρτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
