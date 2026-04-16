Πάτρα: Υπόθεση με τους πυροβολισμούς στο Σούλι, ο ένας στη φυλακή και ο άλλος ελεύθερος

Σημαντική ήταν η εξέλιξη σήμερα (16/04/2026) στην υπόθεση του τραυματισμού 22χρονου στο Σούλι τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης έπειτα από πυροβολισμούς και πολύ σοβαρά επεισόδια.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος που είχε παραδοθεί πριν μερικές ημέρες έπειτα από την απολογία του στην Πάτρα στον ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέος και πήρε τον δρόμο για τις φυλακές του Κορυδαλλού.

Σε ότι αφορά στον δεύτερο κατηγορούμενος, ο οποίος επίσης είχε παραδοθεί στις Αρχές, αφέθηκε μεν ελεύθερος αλλά με περιοριστικούς όρους.

Θυμίζουμε ότι για τη συγκεκριμένη πολύ σοβαρή υπόθεση είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, ενώ αναζητείται ο βασικός κατηγορούμενος, που είναι 30 χρονών Αλβανικής υπηκοότητας.

Η υπόθεση σε κάθε περίπτωση παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και έχει προκαλέσει πολλά σχόλια τόσο στην Πάτρα, όσο και στο Πανελλήνιο.

