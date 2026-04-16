Πάτρα – Αιγιάλεια: Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά σε αστυνομικούς ελέγχους

16 Απρ. 2026 16:16
Pelop News

Σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, στην Πάτρα και την Αιγιάλεια.

Συγκεκριμένα, σήμερα τα ξημερώματα στην Πάτρα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα, καθώς σε έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 1,6 γραμμάρια κάνναβης.

Παράλληλα, χθες το απόγευμα σε περιοχή της Αιγιαλείας, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Αιγιαλείας προχώρησαν στη σύλληψη ακόμη ενός ημεδαπού άνδρα. Σε αστυνομικό έλεγχο εντοπίστηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 1,64 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης.

Και στις δύο περιπτώσεις σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

