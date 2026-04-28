Η τεχνητή νοημοσύνη θα παίρνει αποφάσεις

Στο διαδίκτυο έχει εμφανιστεί ο bluesman Eddie Dalton, με τρία σερί εξαιρετικά τραγούδια του που όμως είναι όλα τεχνητή νοημοσύνη. Ο ίδιος δεν υπάρχει αν και τον εμφανίζουν μαύρο της εποχής του μεσοπολέμου. Τι άλλο δεν υπάρχει; Δεν υπάρχουν μουσικοί, συνθέτες, στιχουργοί. Και τα τρία κομμάτια είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.

Περιττό να τονίσω τις δεκάδες χιλιάδες αληθινών ανθρώπων που τα ακούν καθημερινά. Στο Youtube πληκτρολογείς το όνομα του και βγαίνει πρώτο.

Υπάρχουν και χειρότερα. Από τώρα μπορείτε να σκεφτείτε τον 96χρονο Clint Eastwood, σε επόμενες ταινίες του να επιστρέφει νεότατος σαν επιθεωρητής Κάλαχαν, ή σαν πιστολέρο σε γουέστερν. Τον Τομ Κρουζ σε νέες Επικίνδυνες Αποστολές με εμφάνιση και κίνηση 30χρονου. Και τον Αλέν Ντελόν μαζί με τον Μπελμοντό σε αστυνομική ταινία κι ας μην ζουν πια.

Δεν γίνονται αυτά; Κι όμως ήδη ξεκίνησαν. Ο Βαλ Κίλμερ που απεβίωσε πέρυσι, εμφανίζεται στην τελευταία του ταινία νέος και με καθαρή τη δική του φωνή (δεν μπορούσε να μιλήσει λόγω καρκίνου στον φάρυγγα). Η περίπτωση του Βαλ Κίλμερ έχει αναστατώσει το Hollywood, αφού όλοι οι συντελεστές της κινηματογραφικής βιομηχανίας φοβούνται ότι εύκολα μπορούν να αντικατασταθούν.

Ωστόσο τα χειρότερα έχουν συνέχεια. Με βάση τα παραπάνω, η τεχνητή νοημοσύνη απλώς σε ασύλληπτους χρόνους εκμεταλλεύεται τις ανθρώπινες ιδέες και πράξεις που έχουν προηγηθεί. Πολύ σύντομα όμως θα είναι σε θέση να σκέφτεται σαν άνθρωπος.

Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη στερείται την ανάλυση. Την σχεδιάζουν όμως να μπει σε περιβάλλον κατανόησης αιτιών και συνεπειών. Μιλάμε πλέον για ανθρώπινη συμπεριφορά, η οποία θα μπορεί να καταλήγει σε αποφάσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα είναι μία μηχανή απαντήσεων βασισμένη στις ανθρώπινες κατακτήσεις, αλλά θα μπορεί προβλέποντας επιπτώσεις και να αποφασίζει, παρακάμπτοντας τους πάντες.

