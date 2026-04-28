Το pre-game για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα

Ολυμπιακός-Μονακό: Ωρα μηδέν

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Μονακό στις 21:00 (Nova Sports 4), για το πρώτο παιχνίδι της σειράς των play off. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι πανέτοιμη και πλήρης να αντιμετωπίσει τους Μονεγάσκους, με τους φίλους των «ερυθρόλευκων» να παίζουν κομβικό ρόλο και θα είναι ο 6ος παίχτης της ομάδας. Η Μονακό παρά τις διοικητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει και τα σοβαρά προβλήματα τραυματισμών τον τελευταίο καιρό, ταξίδεψε στην Αθήνα με δέκα παίκτες εκτός από τον τραυματία Νίκολα Μίροτιτς.

Διαιτητές του αγώνα: Εμίλιο Πέρεζ ( Ισπανία),Γιάκουμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία) και Σάσο Πέτεκ ( Σλοβενία).

Βαλένθια-Παναθηναϊκός: Απόβαση στην Ισπανία

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Βαλένθια στην «Roig Arena» στις 21:45 (Nova Sports Prime)για το Game 1 των play off. Η ομάδα του Εριγκίν Αταμάν έχει ένα δύσκολο έργο απέναντι στους Ισπανούς, με τον Τούρκο τεχνικό να έχει ένα τεράστιο πλήγμα, καθώς ο Κώστας Σλούκας πέρασε τη πόρτα του χειρουργείου χάνοντας τη σειρά απέναντι στη Βαλένθια, ενώ κανονικά θα βρίσκεται ο Οσμάν έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του. Η Βαλένθια του Πέδρο Μαρτίνεθ έχει και αυτή τα προβλήματά της, καθώς ο Ισπανός τεχνικός πριν το ματς πρωταθλήματος με την Ρεάλ δήλωσε πως δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Τσάβι Λόπεθ, Αροστέγι, Χαϊμε Πραντίγια και Ομάρι Μουρ, ενώ δεν έδωσε σαφές απαντήσεις αν θα βρίσκονται στην αναμέτρηση με το Παναθηναϊκό.

Διαιτητές της αναμέτρησης: Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία).

Γιώργος Προύσαλης

