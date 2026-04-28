Η διαιτητής-αστυνομικός που συνέλαβε στην Πάτρα τον 89χρονο

Η διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου Ελένη Αντωνίου, που ανήκει την ΕΠΣ Αχαΐας, συμμετείχε στην επιχείρηση της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα, ο οποίος το πρωί μετά από επίθεση που έκανε σε κτίριο του ΕΦΚΑ, πυροβόλησε έναν εργαζόμενο και λίγο αργότερα σε δικαστικό κτίριο άνοιξε εξ νέου πυρ, τραυματίζοντας ακόμη τέσσερις ανθρώπους. Ο απολογισμός των επιθέσεων ήταν πέντε τραυματίες και δύο δημόσια κτίρια παραβιασμένα.

Επιστολή 89χρονου: «​Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ σαν αδέσποτο σκυλί του κλώτσου και του μπάτσου»

Μάλιστα η Ελένη Αντωνίου έχει οριστεί να διευθύνει αύριο (29/04/2026) τον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου της ΕΠΣ Αχαΐας ανάμεσα στον Ατρόμητο Πατρών και τη Θύελλα.

Η κ. Αντωνίου απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της UEFA έχοντας επιλεγεί αρκετές φορές να διευθύνει παιχνίδια στο Champions League.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



