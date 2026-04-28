Ο σπάνιος γάμος του Φειδία Παναγιώτου με τη Στυλιάνα Αβερκίου

Ο Φειδίας Παναγιώτου και η Στυλιάνα Αβερκίου θα παντρευτούν την Πέμπτη (30/04) στην Κύπρο και το μυστήριο θα τελεστεί στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, ενώ θα ακολουθήσει δεξίωση στις 18:00 στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

Συγκεκριμένα, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής και η Influencer έχουν ετοιμάσει έναν διαφορετικό και πρωτότυπο γάμο, από τον οποίον δεν θα λείπει το “κάτι παραπάνω”, αφού θα έχουν ένα ασυνήθιστο concept και dress code για τους καλεσμένους.

Αυτή η δόση υπερβολής ενισχύεται από μια ακόμα κίνηση του ζευγαριού, που προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις.

Το ζευγάρι ανάρτησε χθες ένα βίντεο στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram, στο οποίο καλούν όποιον επιθυμεί να παραστεί στον γάμο τους να δηλώσει συμμετοχή μέσω μιας διαδικτυακής φόρμας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να γράψουν στην σχετική φόρμα τον λόγο που θέλουν να είναι παρόντες στον γάμο.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων, το ζευγάρι θα αξιολογήσει τις απαντήσεις και θα επιλέξει 50 άτομα, τα οποία θα λάβουν επίσημη πρόσκληση για την τελετή.

Γάμος αλά… Bridgerton – Το concept και το dress code

Ο Φειδίας Παναγιώτου μίλησε χθες, Δευτέρας (27/04), στο “Πρωινό” του ANT1, αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, το concept του γάμου, το οποίο θα είναι εμπνευσμένο από τη δημοφιλή σειρά του Netflix “Bridgerton”, όπως και το dress code.

“Ο γάμος μας θα είναι λίγο διαφορετικός από τους συνηθισμένους γάμους που γίνονται στην Κύπρο. Θα έχει και μια δόση παράδοσης. To concept θα είναι “Bridgerton”. Είναι μια βρετανική σειρά εποχής που βλέπει η Στυλιάνα, και έχουμε dress code στον γάμο. Δεν θα είναι το κουστούμι το συνηθισμένο, δεν ξέρω τι θα φορέσει η νύφη, είμαι σίγουρος θα είναι η πιο όμορφη νύφη στον κόσμο”, ανέφερε αρχικά ο Φειδίας Παναγιώτου.

Σημειώνεται πως οι καλεσμένοι καλούνται να εμφανιστούν με “Bridgerton vibes”, εμπνευσμένοι από τη δημοφιλή σειρά εποχής, με παστέλ αποχρώσεις και αριστοκρατική αισθητική.

Όσον αφορά τα άτομα που έχουν καλέσει, είπε: “Έχουμε κάποιες εκπλήξεις στον γάμο που θέλουμε να τις δει ο κόσμος. Καλέσαμε περίπου στα 800 άτομα. Βάλαμε σε μπελάδες τους καλεσμένους μας, με το dress code, έχουν αγχωθεί πολλοί για το τι θα φορέσουν, μας στέλνουν όλοι μηνύματα για το πώς θα βρουν παστέλ χρώματα, αλλά εμάς μας αρέσει να είναι κάτι ιδιαίτερο, θα έχει πλάκα, παρά να είναι κάτι συνηθισμένο“.

Η δημοφιλής σειρά “Bridgerton” με τους εκατομμύρια θαυμαστές

Το “Bridgerton” είναι μια δημοφιλής τηλεοπτική σειρά που βασίζεται στη σειρά βιβλίων του Julia Quinn και δημιουργήθηκε από τον Chris Van Dusen για το Netflix. Η σειρά είναι παραγωγής Shonda Rhimes και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2020.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται στο Λονδίνο της Regency εποχής (στις αρχές του 19ου αιώνα) και επικεντρώνεται στην οικογένεια Bridgerton, μία από τις πλουσιότερες και πιο σεβαστές οικογένειες στην κοινωνία των ανώτερων τάξεων. Η σειρά ακολουθεί τις ερωτικές και κοινωνικές περιπέτειες των μελών της οικογένειας, με ιδιαίτερη έμφαση στις ιστορίες των παιδιών της οικογένειας, καθώς και την εξερεύνηση των σχέσεων, των κοινωνικών συμβάσεων και των μυστικών της εποχής.

Η ατμόσφαιρα του Bridgerton συνδυάζει την πολυτέλεια και την ένταση της Regency εποχής με σύγχρονα στοιχεία, δημιουργώντας ένα μοναδικό και εκλεπτυσμένο περιβάλλον. Τα κοστούμια είναι εντυπωσιακά, με πολυτελή φορέματα για τις γυναίκες και κομψά σμόκιν για τους άνδρες, αποτυπώνοντας την αριστοκρατική μόδα της εποχής, ενώ παράλληλα ενσωματώνουν και μοντέρνα στοιχεία, όπως ζωντανά χρώματα και ασυνήθιστα σχέδια.

Η σειρά έχει εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

