Η παράσταση κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 1η Μάϊου, στο θέατρο “Μηχανουργείο”.

Στον Peloponnisos FM οι ηθοποιοί της παράστασης «Ποια Ελένη;»-Ξεχάστε οτι ξέρατε για τον Τρωικό πόλεμο
28 Απρ. 2026 18:42
Pelop News

Η θεατρική παράσταση «Ποια Ελένη;» των Ρέππα – Παπαθανασίου παρουσιάζεται μέσα από τη συζήτηση που φιλοξενήθηκε στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» με τον Προκόπη Κόγκο, όπου συμμετείχαν οι ερασιτέχνες ηθοποιοί Ελένη Κυριακοπούλου και Αγγελική Κολιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Προκόπης Κόγκος συμμετέχει και ο ίδιος στην παράσταση, στον ρόλο του «Αχιλλέα».

Το Θεατρικό Εργαστήρι των «Υποκριτών» παρουσιάζει την παρωδία-κωμωδία των Ρέππα – Παπαθανασίου, αποτέλεσμα της φετινής εκπαιδευτικής χρονιάς, σε σκηνοθεσία του Μιλτιάδη Παπλά.

Ξεχάστε όσα γνωρίζατε από την Ιλιάδα…

Ο Τρωικός Πόλεμος ξαναγράφεται από την αρχή, με θεούς που παίζουν παιχνίδια εξουσίας, ψευδαισθήσεις ομορφιάς και έναν μύθο που αποδομείται με χιούμορ και ανατροπές

Στον Όλυμπο η Ήρα, η Αθηνά και η Αφροδίτη συγκρούονται για την ομορφότερη, οδηγώντας τον Πάρη σε μια απόφαση με… απρόβλεπτες συνέπειες.

Όμως τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται: η Ωραία Ελένη ίσως να μην έφυγε ποτέ για την Τροία, ενώ μια άλλη γυναίκα βρίσκεται στη θέση της, μέσα σε έναν κόσμο ψευδαισθήσεων, έρωτα και θεϊκών παιχνιδιών.

Μια μουσική κωμωδία που θέτει το διαχρονικό ερώτημα:

Η ομορφιά είναι αλήθεια ή απλώς… θέμα ματιάς;

📍 Θέατρο Μηχανουργείο (Ευμήλου 2, πίσω από τον Άγιο Ανδρέα – Πάτρα)

📅 1/5 έως 11/5 – 8 παραστάσεις

🕘 Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή – Δευτέρα στις 21:15

🎟️ Γενική είσοδος: 10€

📞 Κρατήσεις: 6906 558899

🎬 Σκηνοθεσία: Μιλτιάδης Παπλάς

🎭 Θεατρικό Εργαστήρι: «Υποκριτές»

👥 Συντελεστές & Διανομή:

Μαρούσο Κούκα – Δασκάλα

Αδάμ Λαγογιάννης – Δίας / Πρίαμος

Σάσα Σταμουδάκη – Θεά Ήρα

Ηλέκτρα Κουβέλα – Θεά Αθηνά

Αγγελική Κολλιού – Θεά Αφροδίτη

Νίκος Μανιάτης – Πάρης

Έλενα Πάλλη – Ωραία Ελένη

Βασιλική Σορμπατζόγλου – Πασιφύλη

Αθηνά Παπαργύρη – Πευκίδα

Ελένη Κυριακοπούλου – Θυμαρίς

Σία Νικολάου – Γογγύλη

Αλέξης Καντλής – Μενέλαος

Αρχοντώ Τζούτη – Ναύτης / Έμπορος / Αγγελιοφόρος

Χρήστος Φλούδας – Ναύτης / Έμπορος / Αγγελιοφόρος

Μαρία Τσαγκαρή – Ναύτης / Έμπορος / Αγγελιοφόρος

Πάνος Γιαννακόπουλος – Ναύτης / Έμπορος / Αγγελιοφόρος

Γιάννης Σκαρτσάνης – Ναύτης / Έμπορος / Αγγελιοφόρος

Μαγδαληνή Δεμαρτίνου – Εκάβη

Ελευθερία Μακρυγένη – Ανδρομάχη

Μαρία Σαμαρά – Κασσάνδρα

Μαρία Κραββαρίτη – Ευνομία

Αγγελική Κουμανιώτη – Αρχοντόπουλα

Θεμιστοκλής Τζοβόλος – Έκτορας

Προκόπης Κόγκος – Αχιλλέας

Κώστας Ψάχος – Πάτροκλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ