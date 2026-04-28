Με απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να δέχεται ισχυρές πιέσεις, αλλά να καταφέρνει να κρατήσει οριακά το όριο των 2.200 μονάδων.

Η εικόνα της αγοράς χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα, κυρίως στο πρώτο μισό της συνεδρίασης, όταν ο Γενικός Δείκτης άλλαξε αρκετές φορές πρόσημο. Στη συνέχεια, όμως, οι πωλητές απέκτησαν καθαρό προβάδισμα, οδηγώντας την αγορά σε χαμηλό τριών εβδομάδων.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 18,95 μονάδες ή 0,85%, κλείνοντας στις 2.203,09 μονάδες. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο από τις 7 Απριλίου, όταν είχε βρεθεί στις 2.144,71 μονάδες.

Το εύρος διακύμανσης διαμορφώθηκε σε περίπου 27 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.203,08 μονάδες και υψηλό τις 2.229,85 μονάδες.

Παρά τη σημερινή διόρθωση, το Χρηματιστήριο Αθηνών διατηρεί κέρδη 6,69% εντός Απριλίου, με δύο συνεδριάσεις να απομένουν για την ολοκλήρωση του μήνα. Από την αρχή του έτους, η απόδοση της αγοράς διαμορφώνεται στο 3,88%.

Πιέσεις σε Aegean, CrediaBank και τραπεζικούς τίτλους

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκε η Aegean, η οποία κατέγραψε πτώση άνω του 6%, υπό το βάρος της αποκοπής μερίσματος ύψους 0,9 ευρώ ανά μετοχή.

Ισχυρές απώλειες άνω του 5% σημείωσε και η CrediaBank, ενώ πιέσεις δέχθηκαν επίσης η Alpha Bank, η Aktor και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, σημαντική πτώση κατέγραψαν η Bally’s Intralot, η ΑΒΑΞ, η Fourlis και η Intracom Holdings.

Η ένταση των ρευστοποιήσεων έδειξε ότι, παρά την ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η αγορά το προηγούμενο διάστημα, οι επενδυτές παραμένουν προσεκτικοί απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις και στις βραχυπρόθεσμες αποτιμήσεις.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναμονή για Ιράν και αποτελέσματα

Η ελληνική αγορά εισέρχεται σε φάση αναμονής, με την προσοχή στραμμένη τόσο στο γεωπολιτικό μέτωπο όσο και στις επιχειρηματικές ανακοινώσεις.

Στο διεθνές περιβάλλον, οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Οι αγορές παρακολουθούν τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην πρόταση της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας διόδου, καθώς η έκβαση των επαφών μπορεί να επηρεάσει συνολικά τις ευρωπαϊκές αγορές.

Παρά τη γενικότερη επιφυλακτικότητα, η Euronext Athens δείχνει ακόμη σημάδια ανθεκτικότητας, με επιλεκτικές τοποθετήσεις σε συγκεκριμένους τίτλους να λειτουργούν ως ανάχωμα στις πιέσεις.

Στο εσωτερικό μέτωπο, οι επενδυτές παρακολουθούν την ολοκλήρωση της δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2025, η οποία αναμένεται την Πέμπτη.

Το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον και στο πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς οι πρώτες ενδείξεις για την κερδοφορία τραπεζών και μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων αναμένεται να επηρεάσουν τη βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς.

Ποιες εταιρείες ανακοινώνουν αποτελέσματα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, τα οικονομικά μεγέθη για τη χρήση 2025 ανακοίνωσαν η Jumbo και η Βιοκαρπέτ.

Μετά τη λήξη της συνεδρίασης, ανακοινώσεις αναμένονταν από την Alumil, τη Mevaco, τη CNL Capital, την Καπνοβιομηχανία Καρέλια, τη Frigoglass και τη Space Hellas.

Την Τετάρτη 29 Απριλίου σειρά έχουν η ΕΥΑΘ, η Flexopack, η Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ, η Elinoil, η Μουζάκης, η Μαθιός Πυρίμαχα, η Δάιος Πλαστικά, η Alpha Real Estate Services, η Κέκροψ, η Εριουργία Τρία Άλφα, η Intertech, η Revoil και η Minerva.

Την Πέμπτη 30 Απριλίου ολοκληρώνεται ο κύκλος των ανακοινώσεων με την ΕΥΔΑΠ, την Aktor, τις Αττικές Εκδόσεις, τη Moda Bagno, την Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, την Interwood Ξυλεμπορία, τη Medicon, την Έλαστρον, το Ιατρικό Αθηνών, την Τεχνική Ολυμπιακή, τη Ν. Λεβεντέρης, την ΕΛΒΕ, την Αφοί Χ. Κορδέλλου, την Quality & Reliability και τη Galaxy Cosmos Mezz.

Την ίδια ημέρα, η Τράπεζα Πειραιώς θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026.

Eurobank: Μέρισμα 35,3 εκατ. ευρώ σε εργαζομένους

Το πρωί πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Eurobank, με βασικό θέμα την έγκριση της διανομής μερίσματος για την περσινή χρήση.

Ποσό 35,3 εκατ. ευρώ θα διανεμηθεί σε εργαζομένους της τράπεζας. Η διανομή είναι αυξημένη κατά 14% για το προσωπικό και κατά 5% για την ανώτατη διοίκηση.

Για τις 16:00 είχε προγραμματιστεί η γενική συνέλευση της BriQ Properties.

Την ίδια ώρα, η Aegean διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος, στο μεικτό ποσό των 0,90295 ευρώ ανά μετοχή και καθαρό ποσό 0,8578 ευρώ ανά μετοχή. Η πληρωμή του μερίσματος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την Τρίτη 5 Μαΐου.

Διεθνείς αγορές: Βλέμμα σε κεντρικές τράπεζες και τεχνολογία

Στις διεθνείς αγορές, η προσοχή στρέφεται στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και στα αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Στη Wall Street, οι βασικοί δείκτες κινούνται με μεικτά πρόσημα, μετά τα νέα ιστορικά υψηλά που σημείωσαν στην προηγούμενη συνεδρίαση ο S&P 500 και ο Nasdaq. Τα κέρδη παραμένουν συγκρατημένα, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να βρίσκονται σε δύσκολο σημείο.

Ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,1%, ενώ ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,5% και ο Nasdaq κατά 0,7%.

Πέντε από τις λεγόμενες «Magnificent Seven», τους επτά μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους, ανακοινώνουν τα τριμηνιαία αποτελέσματά τους. Alphabet, Amazon, Meta Platforms και Microsoft αναμένονται την Τετάρτη, ενώ η Apple θα ανακοινώσει την Πέμπτη.

Την Τετάρτη 29 Απριλίου αναμένεται και η απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια.

Στην Ευρώπη, τα χρηματιστήρια κινούνται επίσης σε μεικτό έδαφος, με τους επενδυτές να αναμένουν την απάντηση της Ουάσιγκτον στις ιρανικές προτάσεις για εκεχειρία και να αξιολογούν τα εταιρικά αποτελέσματα.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,5%, ο γερμανικός DAX κατά 0,4%, ο βρετανικός FTSE 100 κατά 0,2% και ο γαλλικός CAC 40 κατά 0,5%.

Αντίθετα, θετική εικόνα εμφανίζουν ο ισπανικός IBEX με άνοδο 0,4% και ο ιταλικός FTSE MIB με κέρδη 0,6%.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να πραγματοποιήσουν κρίσιμες συνεδριάσεις την Πέμπτη 30 Απριλίου, κρατώντας αυξημένο το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά τη σημερινή συνεδρίαση, διατηρεί το βλέμμα στραμμένο στις 2.200 μονάδες. Η διατήρηση αυτού του επιπέδου αποτελεί βραχυπρόθεσμο σημείο αναφοράς για την αγορά, σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς εξελίξεις, τα εταιρικά αποτελέσματα και οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών διαμορφώνουν το επενδυτικό κλίμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



