Πάτρα: Πρωτομαγιά με λουλούδια, χορό και μουσικές στις πλατείες

Με Ανθεστήρια, χορευτικά συγκροτήματα, λαϊκό γλέντι και συναυλίες ανοίγει ο κύκλος των εκδηλώσεων του Δήμου Πατρέων για την Πρωτομαγιά, με τα μηνύματα της εργατικής γιορτής στο επίκεντρο.

27 Απρ. 2026 12:44
Pelop News

Η Πάτρα υποδέχεται τον Μάη με λουλούδια, χορό, μουσική και τραγούδι, μέσα από τον φετινό κύκλο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων για την Πρωτομαγιά.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν το απόγευμα της Πέμπτης 30 Απριλίου, συνδέοντας την ανοιξιάτικη γιορτή με τα μηνύματα της εργατικής Πρωτομαγιάς, τα οποία παραμένουν επίκαιρα.

Ανθεστήρια και χοροί στα Υψηλά Αλώνια

Η αυλαία ανοίγει στις 19:00 στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, με Ανθεστήρια και γιορτή χορευτικών συγκροτημάτων.

Χορευτικά σχήματα από πολιτιστικούς συλλόγους, συνδέσμους και σωματεία θα παρουσιαστούν σε δύο εξέδρες, με δεκάλεπτα προγράμματα από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, περιμετρικά της πλατείας θα λειτουργούν οι καθιερωμένοι πάγκοι με άνθινες συνθέσεις, δίνοντας στην εκδήλωση τον ανοιξιάτικο χαρακτήρα της.

Λίγο πριν από την έναρξη, στις 18:00, ένα ζευγάρι από κάθε συγκρότημα, ντυμένο με την παραδοσιακή φορεσιά της περιοχής που εκπροσωπεί, θα βρίσκεται στο επάνω μέρος της σκάλας της Τριών Ναυάρχων για φωτογράφηση.

Λαϊκό γλέντι στην πλατεία Ομονοίας

Από τις 20:30, η πλατεία Ομονοίας θα αποτελέσει το δεύτερο σημείο των εκδηλώσεων της πρώτης ημέρας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει λαϊκό γλέντι, καθώς και την εμφάνιση των τεσσάρων τελευταίων συγκροτημάτων από τα πατάρια των Υψηλών Αλωνίων.

Στο γλέντι συμμετέχει η Ορχήστρα του Λύσανδρου Παναγόπουλου, η οποία θα παρουσιάσει παραδοσιακά τραγούδια.

Την ορχήστρα απαρτίζουν οι:

Λύσανδρος Παναγόπουλος, λαούτο και τραγούδι
Αλέξανδρος Ασημακόπουλος, κρουστά και τραγούδι
Χρήστος Λουκόπουλος, κλαρίνο
Γιάννης Οικονόμου, βιολί
Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Την Παρασκευή 1η Μαΐου, στις 12:30, στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, θα πραγματοποιηθεί συναυλία για την Εργατική Πρωτομαγιά, με τίτλο:

«Άμα χάσουμε εμείς θα κερδίσουν οι άλλοι»

Το Σάββατο 2 Μαΐου, στις 21:00, στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία, θα γίνει συναυλία-γιορτή για τα χορευτικά συγκροτήματα που συμμετείχαν στη γιορτή.

Την Τετάρτη 6 Μαΐου, στους πεζόδρομους Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος, θα πραγματοποιηθεί Open Street Latin Party με το συγκρότημα Cubanita Sextet, για την Παγκόσμια Ημέρα Χορού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:38 Εκτός κινδύνου η 13χρονη από το Χαϊδάρι μετά την πτώση από σχολείο
16:30 Ιωάννα Δελέγκου, η νέα γενιά που εξελίσσει τα «Οπτικά Δελέγκος»
16:22 Υπουργείο Οικονομίας: Αισιοδοξία για νέα αναβάθμιση
16:14 Το Ισραήλ κατέστρεψε σήραγγες της Χαμάς
16:07 Γροζοπούλου: «Εστιάζουμε μόνο στο πρώτο παιχνίδι με Ηλιούπολη»
16:00 Πάτρα – Πολιτική Προστασία: Σε ιδιώτες κρίσιμες εργασίες λόγω υποστελέχωσης
15:54 Ποιες είναι οι προβλέψεις για τον χρυσό, γιατί επηρεάζει ο πόλεμος
15:47 Γυναίκα κατήγγειλε αστυνομικό για ασέλγεια κατά τη μεταγωγή της από τις φυλακές Θηβών
15:45 Δεν φταίει η «κακιά στιγμή», αλλά το χέρι που σηκώθηκε
15:44 Η Χριστίνα Παππά καταγγέλλει ότι απειλούν την ζωή της
15:40 Τι προτείνει η Χεζμπολάχ για τα στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά
15:34 Μεγάλες απώλειες στην πατατοκαλλιέργεια της Αχαΐας – Οι τιμές πιέζουν τους παραγωγούς
15:30 Οι επόμενες κινήσεις του Τραμπ για τον πόλεμο, για ποιο λόγο κάνει σύσκεψη ασφαλείας
15:24 Σοκ στον Παναθηναϊκό: Εκτός playoffs ο Σλούκας με ρήξη μηνίσκου
15:21 Ραφήνα: 74χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία
15:19 Αχαΐα: Η ιδανική αφετηρία για αποδράσεις το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
15:12 ΝΟΠ: Σύμμαχος η αναβολή και δουλειά για Χανιά
15:05 «Χειμώνας» στην καρδιά της άνοιξης: Χιονοθύελλα παραλύει τη Μόσχα
15:00 Εκδήλωση από το «Πατρινόραμα» και τον Inner Wheel: Δάκρυσε ο Καλαγκός – Συγκινητικές στιγμές στην τιμητική εκδήλωση για τον διάσημο καρδιοχειρουργό
14:57 Νήσος Σάμος: Νέο βίντεο από τη στιγμή που άνοιξε το σύστημα πυρασφάλειας – Το Λιμενικό εξετάζει την επιβολή προστίμου για τον επιβάτη που άναψε τσιγάρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Επιλογή ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ