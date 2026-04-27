Πάτρα: Πρωτομαγιά με λουλούδια, χορό και μουσικές στις πλατείες

Η Πάτρα υποδέχεται τον Μάη με λουλούδια, χορό, μουσική και τραγούδι, μέσα από τον φετινό κύκλο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων για την Πρωτομαγιά.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν το απόγευμα της Πέμπτης 30 Απριλίου, συνδέοντας την ανοιξιάτικη γιορτή με τα μηνύματα της εργατικής Πρωτομαγιάς, τα οποία παραμένουν επίκαιρα.

Ανθεστήρια και χοροί στα Υψηλά Αλώνια

Η αυλαία ανοίγει στις 19:00 στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, με Ανθεστήρια και γιορτή χορευτικών συγκροτημάτων.

Χορευτικά σχήματα από πολιτιστικούς συλλόγους, συνδέσμους και σωματεία θα παρουσιαστούν σε δύο εξέδρες, με δεκάλεπτα προγράμματα από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, περιμετρικά της πλατείας θα λειτουργούν οι καθιερωμένοι πάγκοι με άνθινες συνθέσεις, δίνοντας στην εκδήλωση τον ανοιξιάτικο χαρακτήρα της.

Λίγο πριν από την έναρξη, στις 18:00, ένα ζευγάρι από κάθε συγκρότημα, ντυμένο με την παραδοσιακή φορεσιά της περιοχής που εκπροσωπεί, θα βρίσκεται στο επάνω μέρος της σκάλας της Τριών Ναυάρχων για φωτογράφηση.

Λαϊκό γλέντι στην πλατεία Ομονοίας

Από τις 20:30, η πλατεία Ομονοίας θα αποτελέσει το δεύτερο σημείο των εκδηλώσεων της πρώτης ημέρας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει λαϊκό γλέντι, καθώς και την εμφάνιση των τεσσάρων τελευταίων συγκροτημάτων από τα πατάρια των Υψηλών Αλωνίων.

Στο γλέντι συμμετέχει η Ορχήστρα του Λύσανδρου Παναγόπουλου, η οποία θα παρουσιάσει παραδοσιακά τραγούδια.

Την ορχήστρα απαρτίζουν οι:

Λύσανδρος Παναγόπουλος, λαούτο και τραγούδι

Αλέξανδρος Ασημακόπουλος, κρουστά και τραγούδι

Χρήστος Λουκόπουλος, κλαρίνο

Γιάννης Οικονόμου, βιολί

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Την Παρασκευή 1η Μαΐου, στις 12:30, στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, θα πραγματοποιηθεί συναυλία για την Εργατική Πρωτομαγιά, με τίτλο:

«Άμα χάσουμε εμείς θα κερδίσουν οι άλλοι»

Το Σάββατο 2 Μαΐου, στις 21:00, στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία, θα γίνει συναυλία-γιορτή για τα χορευτικά συγκροτήματα που συμμετείχαν στη γιορτή.

Την Τετάρτη 6 Μαΐου, στους πεζόδρομους Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος, θα πραγματοποιηθεί Open Street Latin Party με το συγκρότημα Cubanita Sextet, για την Παγκόσμια Ημέρα Χορού.

