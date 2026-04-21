Πάτρα: Ανθεστήρια, συναυλίες και latin party στο πρόγραμμα της Πρωτομαγιάς

Με μουσική, χορευτικά σχήματα, λαϊκά γλέντια, συναυλίες και ένα μεγάλο open street latin party, η Πάτρα ετοιμάζεται να γιορτάσει την Εργατική Πρωτομαγιά, τον μήνα των λουλουδιών και την Παγκόσμια Ημέρα Χορού μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού.

Το φετινό πρόγραμμα απλώνεται σε κομβικά σημεία της πόλης, με επίκεντρο την πλατεία Υψηλών Αλωνίων, την πλατεία Ομονοίας, τον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μαιζώνος και τον χώρο των Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων. Η λογική του σχεδιασμού είναι σαφής: να βγει η γιορτή στον δημόσιο χώρο και να αποκτήσει ανοιχτό, συμμετοχικό χαρακτήρα, με δράσεις που συνδυάζουν την παράδοση, τη συλλογικότητα και τη σύγχρονη γιορτινή έκφραση.

Ανθεστήρια και χορευτικά στα Υψηλά Αλώνια

Η αρχή θα γίνει την Πέμπτη 30 Απριλίου, με τα Ανθεστήρια και τη Γιορτή Χορευτικών Συγκροτημάτων. Από τις 7 το απόγευμα, η πλατεία Υψηλών Αλωνίων θα γεμίσει και φέτος με χορευτικά σχήματα από πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία και συνδέσμους, που θα παρουσιάσουν σύντομα προγράμματα με χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Η «Επιθετική Γωνιά» φέρνει στο Asteria Live σάτιρα, μουσική και γνωστές πατρινές παρουσίες

Η εκδήλωση έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του ανοιξιάτικου προγράμματος της πόλης, αφού φέρνει στο κέντρο της Πάτρας παραδοσιακούς ρυθμούς, φορεσιές και εικόνες από διαφορετικές γωνιές της χώρας, δημιουργώντας ένα πολύχρωμο και ζωντανό σκηνικό.

Παραδοσιακό γλέντι στην Ομόνοια

Την ίδια ημέρα, στις 8.30 το βράδυ, η γιορτή θα μεταφερθεί στην πλατεία Ομονοίας, όπου θα στηθεί παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Λύσανδρου Παναγόπουλου. Το πρόγραμμα θα κινηθεί σε ήχους δημοτικής μουσικής, δίνοντας συνέχεια στο εορταστικό κλίμα με έναν πιο λαϊκό και συλλογικό χαρακτήρα.

Στην ορχήστρα συμμετέχουν οι Λύσανδρος Παναγόπουλος στο λαούτο και το τραγούδι, Αλέξανδρος Ασημακόπουλος στα κρουστά και το τραγούδι, Χρήστος Λουκόπουλος στο κλαρίνο και Γιάννης Οικονόμου στο βιολί.

Συναυλία για την Εργατική Πρωτομαγιά

Την Παρασκευή 1η Μαΐου, στις 12.30 το μεσημέρι, στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων θα πραγματοποιηθεί η συναυλία για την Εργατική Πρωτομαγιά με τίτλο «Άμα χάσουμε εμείς θα κερδίσουν οι άλλοι». Η εκδήλωση αντλεί έμπνευση από τα 140 χρόνια που συμπληρώνονται από την πρώτη μεγάλη απεργία των εργατών στο Σικάγο, το 1886, για το οκτάωρο.

Η συναυλία θα κινηθεί σε ένα πλατύ μουσικό πεδίο, με εργατικά τραγούδια αγώνα, ελληνικά και ξένα ροκ κομμάτια, μουσική δωματίου αλλά και διασκευασμένα συμφωνικά έργα. Ο άξονας της εκδήλωσης είναι καθαρά θεματικός: η τέχνη ως φωνή μνήμης, σύνδεσης και αντίστασης σε μια εποχή κοινωνικής πίεσης, πολεμικών συγκρούσεων και αβεβαιότητας.

Στη σκηνή θα βρεθεί η Μαριάννα Μεσσαλά, ενώ τη συνοδεύουν ο Φώτης Κουτρουμπάνος στα πλήκτρα, ο Παναγιώτης Κυριαζής στα κρουστά και ο Χρήστος Τσαρούχης στην κιθάρα.

Λαϊκό αντάμωμα στα Παλαιά Σφαγεία

Το Σάββατο 2 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, το πρόγραμμα μεταφέρεται στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία, όπου θα πραγματοποιηθεί γιορτή αφιερωμένη στα χορευτικά συγκροτήματα που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς. Η βραδιά θα έχει χαρακτήρα λαϊκού ανταμώματος, με χορούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα.

Στη μουσική βραδιά συμμετέχουν οι Αντρέας Χατζηανδρέας σε κλαρίνο, γκάιντα, καβάλι και τσαμπούνα, Σάκης Χατζηανδρέας σε βιολί και τρομπέτα, Αναστάσης Κουτσαμπασίδης σε λαούτο, φωνή και τρομπέτα, Γιάννης Λίτος στο ακορντεόν και Βαγγέλης Τσαγανός στα κρουστά.

Latin ρυθμός για την Παγκόσμια Ημέρα Χορού

Η αυλαία του προγράμματος θα πέσει την Τετάρτη 6 Μαΐου, με μια πιο εξωστρεφή και έντονα γιορτινή εκδήλωση στο κέντρο της Πάτρας. Στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου με τη Μαιζώνος, στις 8 το βράδυ, θα διοργανωθεί open street latin party για την Παγκόσμια Ημέρα Χορού.

Το CUBANITA SEXTET, σε συνεργασία με τη HAVANA MAGIC NIGHTS στο DJ set, θα δώσει τον ρυθμό για ένα δίωρο γεμάτο μουσική, χορό και ανοιχτή συμμετοχή του κοινού. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν και σχολές χορού της Πάτρας, οι οποίες μαζί με τον κόσμο αναμένεται να μετατρέψουν το σημείο σε ένα μεγάλο υπαίθριο χορευτικό γεγονός.

Η πόλη βγαίνει ξανά στις πλατείες

Το φετινό πρόγραμμα της Πρωτομαγιάς και της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού δείχνει καθαρά την πρόθεση να συνδεθεί ο δημόσιος χώρος της Πάτρας με τη γιορτή, τη συμμετοχή και την πολιτιστική εξωστρέφεια. Με παραδοσιακά στοιχεία, εργατική μνήμη, μουσικές διαδρομές και σύγχρονο χορευτικό παλμό, οι εκδηλώσεις φιλοδοξούν να δώσουν στην πόλη έναν πολυφωνικό, ανοιξιάτικο και ανοιχτό χαρακτήρα.

