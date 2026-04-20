Πάτρα: Η «Επιθετική Γωνιά» φέρνει στο Asteria Live σάτιρα, μουσική και γνωστές πατρινές παρουσίες

Μια σκηνική παραγωγή με σατιρικό χαρακτήρα και έντονο πατρινό αποτύπωμα παρουσιάζεται την Κυριακή 26 Απριλίου στο Asteria Live. Η «Επιθετική Γωνιά» φέρνει στη σκηνή πρόσωπα που συνδέονται με το Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας, τα «Ταλέντα» και γνωστές παρέες της πόλης, συνδυάζοντας θεατρικά σκετς και μουσικό πρόγραμμα.

20 Απρ. 2026 15:19
Η «Επιθετική Γωνιά» παρουσιάζεται την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στις 19:00, στο Asteria Live, στην Τριών Ναυάρχων 1-3, στην Πάτρα, σε μια βραδιά που συνδυάζει σάτιρα, μουσική και τη συμμετοχή προσώπων με γνωστή παρουσία στην πολιτιστική και καρναβαλική ζωή της πόλης.

Η παράσταση αναπτύσσεται πάνω σε μια σειρά σατιρικών και διασκεδαστικών σκετς, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί μουσικό μέρος με πιο εξωστρεφή χαρακτήρα. Το συνολικό concept της βραδιάς διαμορφώνεται ως μια ενιαία σκηνική πρόταση, όπου το θεατρικό στοιχείο συναντά τη μουσική και τη ζωντανή διασκέδαση.

Το ιδιαίτερο στοιχείο της παραγωγής είναι ότι συγκεντρώνει ανθρώπους που έχουν ταυτιστεί, ο καθένας με τον τρόπο του, με διαφορετικές όψεις της πατρινής δημιουργικής και καρναβαλικής ταυτότητας. Στην παράσταση συναντώνται πρόσωπα και αναφορές από το Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας, τα «Ταλέντα», αλλά και από γνωστές καρναβαλικές και ευρύτερες παρέες της πόλης και όχι μόνο.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Στον αέρα το Διεθνές Φεστιβάλ 2026 – Ο Κ. Πελετίδης πιέζει τη Λίνα Μενδώνη για το Ρωμαϊκό Ωδείο

Στο μουσικό μέρος συμμετέχουν ο Γιώργος Γκανασούλης και ο Γιάννης Τζόβολος, δίνοντας στη βραδιά συνέχεια πέρα από το θεατρικό σκέλος. Η παραγωγή επιχειρεί έτσι να λειτουργήσει όχι μόνο ως παράσταση, αλλά και ως ένα συνολικό live event με σκηνική και μουσική εξέλιξη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μαριμίλη Ασημακοπούλου, ενώ τα κείμενα έχουν γράψει ο Κ. Μάγνης και ο Λ. Σταυρουλόπουλος. Τη μουσική επένδυση έχει αναλάβει ο Γιώργος Γκανασούλης.

Στην παράσταση συμμετέχουν, με αλφαβητική σειρά, οι: Νίκος Αποστολόπουλος, Γιάννης Γιαννακόπουλος, Γιώργος Γκανασούλης, Ηρώ Γκουβίτσου, Γεωργία Ζαφειροπούλου, Δημοσθένης Καραμπέτσος, Κωνσταντίνα Καραΐσκου, Δημήτρης Κουρμπανάς, Γιώργος Κυριακόπουλος, Νάντια Κωνσταντινίδη, Νάνσυ Κωνσταντινίδη, Τάκης Κωνσταντινόπουλος, Γιώργος Μιχαλόπουλος, Χρύσα Μπουρλή, Παντελής Πανής, Χάρης Πανούτσος, Ριάννα Παπαχριστοπούλου, Νατάσα Πατρινού, Βίκυ Πολυμεροπούλου, Γιώργος Ρόδης, Τζούλια Ροδοπούλου, Λυκούργος Σταυρουλόπουλος, Παναγιώτης Τομαράς, Γιάννης Τζόβολος, Γεωργία Τσούλου, Γιώργος Φραγκονικολόπουλος και Δημήτρης Χριστόπουλος.

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται από το Ma School, στην Κορίνθου 485Α, από το VZ Vasiliki Zorba, στη Μαιζώνος 36, καθώς και ηλεκτρονικά μέσω του ticketservices.gr.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:47 Μπλεξίματα με τον νόμο έχει ο Ελον Μάσκ, δείτε γιατί
16:45 Ρόδος: 10 χρόνια φυλάκιση στον 56χρονο που βίαζε την κόρη του – Είχαν αποκτήσει και παιδί
16:36 Πανηγύρια και απονομή για την αήττητη Παναχαϊκή ΦΩΤΟ
16:30 Επενδύοντας στην εμπειρία των παλαιοτέρων
16:23 Σουηδία: Η κυβέρνηση επιστρέφει στα παραδοσιακά μέσα στα σχολεία, δείτε τον λόγο
16:15 Στις εκδηλώσεις της Ομογένειας στις ΗΠΑ για την εθνική παλιγγενεσία και την 200η επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου, ο Νεκτάριος Φαρμάκης
16:08 Τέλος τα εισιτήρια για το final-4 της Αθήνας-Τι ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα
16:01 ΝΔ Αχαΐας σε φάση κινητοποίησης – Διευρυμένη Νομαρχιακή την Τρίτη στην Πάτρα
15:58 Έλληνες διαιτητές στον τελικό Κυπέλλου-Δείτε ποιοι είναι
15:53 Έναρξη του έργου acaDEMia στην Πάτρα–Εκδήλωση αφιερωμένη στα δικαιώματα, τη συμμετοχή και την ισότητα.
15:44 Η Κομισιόν καθησυχάζει για τις ελλείψεις καυσίμων στις αερομεταφορές
15:43 «Κάθε Νύχτα»: Ο Μυθοπλάστης κατεβαίνει στη σκοτεινή Αθήνα ενός ελληνικού noir χωρίς άλλοθι
15:36 Λακωνική Μάνη: Αγονα τοπία, άγρια ομορφιά
15:30 Η τάση της αγοράς ακινήτων στην Αχαΐα: Ανάμεσα στις προδοκίες και την πραγματικότητα
15:26 Αυστηρή οδηγία των ΗΠΑ σε Αμερικανούς που βρίσκονται στη Βαγδάτη
15:19 Πάτρα: Η «Επιθετική Γωνιά» φέρνει στο Asteria Live σάτιρα, μουσική και γνωστές πατρινές παρουσίες
15:17 Ο κόσμος ήρθε στο “Πεπανός” και έδωσε ώθηση στον ΝΟΠ
15:09 Σπίτια: Τα εργαλεία που κάνουν την διαφορά στις βλάβες
15:08 Desecration 2.0 στην Πάτρα: Μια πρωτοποριακή έκθεση που περνά σε νέο επίπεδο
15:01 Μάτι: Νέα αναβολή στη δίκη των εγκαυματιών – «Η δικαίωση δεν έρχεται για όλους», καταγγέλλει ο Σύλλογος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
