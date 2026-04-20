Πάτρα: Η «Επιθετική Γωνιά» φέρνει στο Asteria Live σάτιρα, μουσική και γνωστές πατρινές παρουσίες

Η «Επιθετική Γωνιά» παρουσιάζεται την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στις 19:00, στο Asteria Live, στην Τριών Ναυάρχων 1-3, στην Πάτρα, σε μια βραδιά που συνδυάζει σάτιρα, μουσική και τη συμμετοχή προσώπων με γνωστή παρουσία στην πολιτιστική και καρναβαλική ζωή της πόλης.

Η παράσταση αναπτύσσεται πάνω σε μια σειρά σατιρικών και διασκεδαστικών σκετς, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί μουσικό μέρος με πιο εξωστρεφή χαρακτήρα. Το συνολικό concept της βραδιάς διαμορφώνεται ως μια ενιαία σκηνική πρόταση, όπου το θεατρικό στοιχείο συναντά τη μουσική και τη ζωντανή διασκέδαση.

Το ιδιαίτερο στοιχείο της παραγωγής είναι ότι συγκεντρώνει ανθρώπους που έχουν ταυτιστεί, ο καθένας με τον τρόπο του, με διαφορετικές όψεις της πατρινής δημιουργικής και καρναβαλικής ταυτότητας. Στην παράσταση συναντώνται πρόσωπα και αναφορές από το Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας, τα «Ταλέντα», αλλά και από γνωστές καρναβαλικές και ευρύτερες παρέες της πόλης και όχι μόνο.

Στο μουσικό μέρος συμμετέχουν ο Γιώργος Γκανασούλης και ο Γιάννης Τζόβολος, δίνοντας στη βραδιά συνέχεια πέρα από το θεατρικό σκέλος. Η παραγωγή επιχειρεί έτσι να λειτουργήσει όχι μόνο ως παράσταση, αλλά και ως ένα συνολικό live event με σκηνική και μουσική εξέλιξη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μαριμίλη Ασημακοπούλου, ενώ τα κείμενα έχουν γράψει ο Κ. Μάγνης και ο Λ. Σταυρουλόπουλος. Τη μουσική επένδυση έχει αναλάβει ο Γιώργος Γκανασούλης.

Στην παράσταση συμμετέχουν, με αλφαβητική σειρά, οι: Νίκος Αποστολόπουλος, Γιάννης Γιαννακόπουλος, Γιώργος Γκανασούλης, Ηρώ Γκουβίτσου, Γεωργία Ζαφειροπούλου, Δημοσθένης Καραμπέτσος, Κωνσταντίνα Καραΐσκου, Δημήτρης Κουρμπανάς, Γιώργος Κυριακόπουλος, Νάντια Κωνσταντινίδη, Νάνσυ Κωνσταντινίδη, Τάκης Κωνσταντινόπουλος, Γιώργος Μιχαλόπουλος, Χρύσα Μπουρλή, Παντελής Πανής, Χάρης Πανούτσος, Ριάννα Παπαχριστοπούλου, Νατάσα Πατρινού, Βίκυ Πολυμεροπούλου, Γιώργος Ρόδης, Τζούλια Ροδοπούλου, Λυκούργος Σταυρουλόπουλος, Παναγιώτης Τομαράς, Γιάννης Τζόβολος, Γεωργία Τσούλου, Γιώργος Φραγκονικολόπουλος και Δημήτρης Χριστόπουλος.

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται από το Ma School, στην Κορίνθου 485Α, από το VZ Vasiliki Zorba, στη Μαιζώνος 36, καθώς και ηλεκτρονικά μέσω του ticketservices.gr.

