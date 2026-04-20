Πάτρα: Στον αέρα το Διεθνές Φεστιβάλ 2026 – Ο Κ. Πελετίδης πιέζει τη Λίνα Μενδώνη για το Ρωμαϊκό Ωδείο

Σε οριακό σημείο φαίνεται να οδηγείται ο σχεδιασμός του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2026, καθώς η εκκρεμότητα γύρω από τη διάθεση του Ρωμαϊκού Ωδείου παραμένει ανοιχτή και ο Δήμος Πατρέων ανεβάζει πλέον ανοιχτά τους τόνους απέναντι στο υπουργείο Πολιτισμού. Με νέα επιστολή προς τη Λίνα Μενδώνη, ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ζητά επείγουσα λήψη απόφασης, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητη καθυστέρηση που απειλεί να μπλοκάρει τον προγραμματισμό του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού της πόλης.

Στην επιστολή του, ο δήμαρχος επισημαίνει ότι ο Δήμος έχει ακολουθήσει από τον Οκτώβριο του 2025 όλα τα απαιτούμενα βήματα επικοινωνίας και διαβούλευσης με το υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, επιδιώκοντας, όπως αναφέρει, τη βέλτιστη λύση τόσο για το μνημείο όσο και για το ίδιο το Φεστιβάλ. Υπενθυμίζει ακόμη ότι το ζήτημα συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στις 17 Μαρτίου 2026, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει εκδοθεί η επίσημη απόφαση που θα επιτρέψει στον Δήμο να προχωρήσει στον οριστικό του σχεδιασμό.

Το σημείο στο οποίο εστιάζει πλέον η δημοτική αρχή είναι σαφές: ο χρόνος έχει σχεδόν εξαντληθεί. Όπως τονίζεται στην ίδια επιστολή, ο Δήμος Πατρέων οφείλει να έχει καταθέσει πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων έως τις 30 Απριλίου 2026. Χωρίς, όμως, ξεκάθαρη απάντηση για τους όρους παραχώρησης του Ρωμαϊκού Ωδείου, ο πολιτιστικός σχεδιασμός της πόλης παραμένει μετέωρος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για συμφωνίες, παραστάσεις, τεχνικές προετοιμασίες και συνολική εικόνα του θεσμού.

Άγνωστο ακόμη το πού θα στηθεί το φετινό πολιτιστικό καλοκαίρι

Η ουσία, πάντως, ξεπερνά τη διοικητική αλληλογραφία και αγγίζει πλέον τον πυρήνα του προβλήματος. Στα τέλη Απριλίου, η Πάτρα δεν γνωρίζει ακόμη με βεβαιότητα πού θα φιλοξενηθούν οι βασικές εκδηλώσεις του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ: στο Ρωμαϊκό Ωδείο, που αποτελεί τον εμβληματικό και φυσικό χώρο του θεσμού, ή στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο του Δήμου, ως εναλλακτική λύση σε περίπτωση που δεν υπάρξει έγκαιρη έγκριση. Αυτή η αβεβαιότητα δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια. Είναι το στοιχείο που κρατά παγωμένο ολόκληρο τον μηχανισμό της διοργάνωσης.

Και εδώ ακριβώς αρχίζει να φαίνεται η πραγματική διάσταση του προβλήματος. Γιατί όταν μια πόλη δεν μπορεί ακόμη να απαντήσει με σαφήνεια σε ποιον χώρο θα γίνουν οι μεγάλες της εκδηλώσεις, δεν δυσκολεύεται μόνο να οργανώσει το πρόγραμμά της. Δίνει και την εικόνα ενός πολιτιστικού τοπίου που παραμένει ανοιχτό, ασταθές και χωρίς οριστικές αποφάσεις, σε μια περίοδο που για τις περισσότερες μεγάλες παραγωγές το καλοκαιρινό παζλ έχει ήδη αρχίσει να συμπληρώνεται.

Η απουσία της Πάτρας από τις περιοδείες δεν περνά απαρατήρητη

Η καθυστέρηση αυτή δεν μένει πλέον μόνο μέσα στα γραφεία και στις επιστολές. Αποτυπώνεται ήδη και προς τα έξω. Μια αναζήτηση στις γνωστές πλατφόρμες ανακοινώσεων και εισιτηρίων δείχνει ότι η Πάτρα δεν εμφανίζεται, αυτή τη στιγμή, με τη δυναμική παρουσία που θα περίμενε κανείς στον χάρτη των μεγάλων θερινών περιοδειών. Δεν καταγράφεται μέχρι στιγμής η εικόνα μιας πόλης που έχει μπει κανονικά στον βασικό κορμό των μεγάλων παραγωγών του καλοκαιριού, κι αυτό είναι ένα στοιχείο που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Για μια πόλη όπως η Πάτρα, με ιστορία, πολιτιστικό βάρος και έναν θεσμό όπως το Διεθνές Φεστιβάλ, αυτή η εικόνα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Γιατί η απουσία από τις ανακοινώσεις δεν αφορά απλώς το επικοινωνιακό σκέλος. Συνδέεται άμεσα με την πραγματική δυνατότητα να κλειστούν εγκαίρως παραστάσεις, να διαμορφωθεί ένα ελκυστικό πρόγραμμα και να σταλεί το μήνυμα ότι η πόλη είναι έτοιμη να φιλοξενήσει με σοβαρότητα και σταθερότητα το καλοκαιρινό της πολιτιστικό αποτύπωμα. Η αβεβαιότητα για τον χώρο λειτουργεί ανασταλτικά και αυτό, όσο περνούν οι μέρες, γίνεται όλο και πιο ορατό.

Η πίεση προς τη Μενδώνη και το πολιτικό βάρος της εκκρεμότητας

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η νέα επιστολή Πελετίδη αποκτά σαφές πολιτικό φορτίο. Ο Δήμαρχος ζητά να μάθει γιατί δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική απόφαση, παρότι το θέμα έχει ήδη περάσει από το ΚΑΣ, και πότε ακριβώς αναμένεται η επίσημη έγκριση των όρων παραχώρησης. Στην πραγματικότητα, η δημοτική αρχή στέλνει μήνυμα ότι η παρατεταμένη σιωπή του υπουργείου δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ανεκτή, όταν επηρεάζει άμεσα τον προγραμματισμό μιας ολόκληρης διοργάνωσης.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι το Ρωμαϊκό Ωδείο έχει ήδη παρουσιαστεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου ως μνημείο που επανέρχεται στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης μετά τις εργασίες αποκατάστασης. Κι όμως, λίγους μήνες μετά, η Πάτρα εξακολουθεί να περιμένει την κρίσιμη διοικητική πράξη που θα της επιτρέψει να το εντάξει ουσιαστικά στον σχεδιασμό της. Η αντίφαση είναι προφανής και στην πόλη διαβάζεται όλο και πιο έντονα ως εμπλοκή που δεν μπορεί να εξηγηθεί εύκολα.

Το Φεστιβάλ σε πίεση, η πόλη σε αναμονή

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο αν θα δοθεί τελικά η παραχώρηση, αλλά πότε θα γίνει αυτό και με ποιους όρους. Γιατί κάθε νέα ημέρα καθυστέρησης στενεύει το περιθώριο κινήσεων, περιορίζει τις επιλογές και αυξάνει τον κίνδυνο ένα Φεστιβάλ που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Πάτρα να μπει στο καλοκαίρι χωρίς το εύρος, την ταυτότητα και τη δυναμική που του αναλογούν.

Αυτό ακριβώς είναι και το πολιτικό βάρος της νέας παρέμβασης Πελετίδη. Ότι πίσω από τη μάχη για μια υπογραφή, κρίνεται στην πράξη αν η πόλη θα μπορέσει να σχεδιάσει εγκαίρως το καλλιτεχνικό της καλοκαίρι ή αν θα συνεχίσει να κινείται στο σκοτάδι, χωρίς οριστικό χώρο, χωρίς ξεκάθαρο πρόγραμμα και χωρίς τη θέση που της αναλογεί στον χάρτη των μεγάλων πολιτιστικών διοργανώσεων.

Ολόκληρη η επιστολή του Κώστα Πελετίδη

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος, αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή, επανερχόμαστε στο κρίσιμο ζήτημα της παραχώρησης του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών για τις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2026, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία μας για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη λήψη της τελικής απόφασης.

Ο Δήμος Πατρέων, από τον Οκτώβριο του 2025, έχει τηρήσει όλα τα προβλεπόμενα βήματα επικοινωνίας και διαβούλευσης με το Υπουργείο και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, επιδιώκοντας τη βέλτιστη λύση για το μνημείο και τον θεσμό του Φεστιβάλ. Η προσπάθεια αυτή κορυφώθηκε με τη συζήτηση του εν λόγω θέματος στη συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στις 17 Μαρτίου 2026.

Παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει σχεδόν ένας μήνας από τη συνεδρίαση του ΚΑΣ, δεν έχουμε λάβει ακόμη την επίσημη απόφαση. Κατά συνέπεια τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η υλοποίηση του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, καθώς ο Δήμος οφείλει να καταθέσει πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων έως τις 30 Απριλίου 2026.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα θέλαμε να γνωρίζουμε:

Τους λόγους για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σχετική απόφαση, παρά το γεγονός ότι το θέμα συζητήθηκε στο ΚΑΣ από τις 17 Μαρτίου 2026, και πότε αναμένεται η επίσημη έγκριση των όρων παραχώρησης που θα επιτρέψει στο Δήμο Πατρέων να οριστικοποιήσει τον προγραμματισμό του.

Θα σας παρακαλούσαμε να βοηθήσετε, ώστε να δοθεί οριστική λύση εντός των προσεχών ημερών, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τον προγραμματισμό μας, που απαιτεί πολλή δουλειά για να το φέρουμε εις πέρας».

Στην επιστολή, επισυνάπτονται τα αντίγραφα όλης της αλληλογραφίας που έχει προηγηθεί για το θέμα.

