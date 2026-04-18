Εξωστρέφεια για την Πάτρα και μέσω τραγουδιού: Από Κότσιρα έως Πορτοκάλογλου

Μεγάλα ονόματα της ελληνικής σκηνής σε μια πλούσια συναυλιακή περίοδο στην Πάτρα.

18 Απρ. 2026 12:00
Pelop News

Πολλοί μπορεί να περιμένουν πώς και πώς την έλευση του καλοκαιριού, προκειμένου να κάνουν διακοπές που θα τους αναζωογονήσουν και θα τους βοηθήσουν να χαλαρώσουν από την κούραση του χειμώνα.

Υπάρχουν, όμως, κι άλλοι που περιμένουν να καλοκαιριάσει για διαφορετικό λόγο. Είναι εκείνοι που αγαπούν την καλή μουσική, που τους αρέσει να ακούν γνωστούς Ελληνες τραγουδιστές, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα ή τον χρόνο να ταξιδέψουν στην Αθήνα, ώστε να δουν από κοντά τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Γι’ αυτό και πολλοί περιμένουν εναγωνίως το καλοκαίρι, για να βρεθούν σε μία από τις πολλές συναυλίες που θα διεξαχθούν και φέτος στην Πάτρα, η οποία τα τελευταία χρόνια κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στην προσέλκυση σπουδαίων καλλιτεχνών.

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» έκανε ρεπορτάζ, ρώτησε, έψαξε και σας μεταφέρει ποιοι τραγουδιστές είναι εκείνοι που έχουν συμφωνήσει να έρθουν το στα μέρη μας, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδείας για να δώσουν συναυλίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέτος θα παρελάσουν οι εξής:

⦁ Ο Γιάννης Κότσιρας, που κλείνει φέτος 30 χρόνια πορείας.

⦁ Ο Νίκος Πορτοκάλογλου με την Αλκηστη Πρωτοψάλτη.

⦁ Ο γνωστός ράπερ «Λεξ», που γνωρίζει μεγάλη απήχηση στις νεαρές ηλικίες.

⦁ Ο Θεόδωρος Φέρρης.

⦁ Η Δήμητρα Γαλάνη με την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

⦁ Ο Χρήστος Θηβαίος.

⦁ Ο Μίλτος Πασχαλίδης.

⦁ Το γνωστό συγκρότημα «Πυξ Λαξ».

⦁ Ο Σωκράτης Μάλαμας με την Ιουλία Καραπατάκη.

⦁ Το συγκρότημα «Λόγω Τιμής».

⦁ Ο τραγουδιστής «Apon».

Αυτά είναι ορισμένα από τα μουσικά σχήματα που θα δούμε, καθώς οι συζητήσεις με τους μάνατζέρ τους συνεχίζονται, ενώ σύντομα θα προστεθούν στη λίστα κι άλλα ονόματα, με τις πρώτες ανακοινώσεις για τις ακριβείς ημερομηνίες των εμφανίσεών τους να αναμένονται το επόμενο διάστημα. Το βέβαιο είναι ότι οι φίλοι της καλής μουσικής θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τους αγαπημένους τους ερμηνευτές το φετινό καλοκαίρι, καθώς οι επιλογές είναι πολλές και ενδιαφέρουσες.

