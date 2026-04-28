Καταβάλλεται σήμερα η πρώτη δόση επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο του 2026, με την ΑΑΔΕ να προχωρά σε πληρωμή ύψους 20.683.487,16 ευρώ.

Η καταβολή αφορά 88.069 δικαιούχους και συνδέεται με τα τιμολόγια πώλησης αγροτικού πετρελαίου που έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στα συστήματα myDATA και eSend της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό της πρώτης δόσης έχουν ληφθεί υπόψη τα τιμολόγια που εκδόθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου 2026.

Αγροτικό πετρέλαιο: Η εφαρμογή για την επιστροφή ΕΦΚ

Παράλληλα, είναι διαθέσιμη η ειδική εφαρμογή «Επιστροφή ΕΦΚ Αγροτών 2026» στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Μέσα από την εφαρμογή, οι αγρότες μπορούν να δουν αναλυτικά τα τιμολόγια καυσίμων για diesel κίνησης, τα οποία έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής του ΕΦΚ.

Στην ειδική ενότητα «Πληρωμές Λίτρων Αγορών Πετρελαίου Κίνησης», εμφανίζονται τα ποσά που έχουν καταβληθεί, καθώς και τα αντίστοιχα λίτρα πετρελαίου που αντιστοιχούν στις πληρωμές.

Η εφαρμογή δίνει έτσι στους δικαιούχους τη δυνατότητα να ελέγχουν με μεγαλύτερη διαφάνεια τα στοιχεία βάσει των οποίων υπολογίζεται η επιστροφή.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, μέσω του my1521.

Η επικοινωνία μπορεί να γίνει:

τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 έως τις 20:00

ψηφιακά μέσω του my1521, όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας

Στην ψηφιακή εξυπηρέτηση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιλέξουν: Θέματα Τελωνείων > Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης > Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης – Επιστροφές ΕΦΚ.

