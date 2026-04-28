Fuel Pass 2026: «Έσπασε» κάθε ρεκόρ, τελευταίες ώρες για τις αιτήσεις

Πάνω από 2,55 εκατομμύρια αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής για το Fuel Pass, με την πλατφόρμα να καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή από την ημέρα που άνοιξε, στις 6 Απριλίου.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 30 Απριλίου 2026, δηλαδή μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν ακόμα υποβάλει αίτηση καλούνται να σπεύσουν για να μην χάσουν την οικονομική ενίσχυση για τα καύσιμα και τις μετακινήσεις τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά την υποβολή της αίτησης, το ποσό της ενίσχυσης πιστώνεται στον δικαιούχο εντός 48 ωρών.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται μέσω της ειδικής πλατφόρμας στο gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

Να εισέλθουν στην εφαρμογή και να συμπληρώσουν ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (email, κινητό τηλέφωνο και IBAN).

Να επιλέξουν τον τρόπο λήψης της ενίσχυσης: είτε ψηφιακή χρεωστική κάρτα (με υψηλότερο ποσό), είτε απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα έλεγχο μέσω ΑΑΔΕ για εισόδημα, ιδιοκτησία οχήματος, ασφάλιση και πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως λήγοντος ΑΦΜ, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία.

Ποια είναι τα ποσά της ενίσχυσης

Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τόπο κατοικίας και τον τρόπο καταβολής:

Ηπειρωτική Ελλάδα : 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα / 40 ευρώ με κατάθεση σε λογαριασμό

: 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα / 40 ευρώ με κατάθεση σε λογαριασμό Νησιωτική Ελλάδα: 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα / 50 ευρώ με κατάθεση σε λογαριασμό

Η ψηφιακή κάρτα προσφέρει 10 ευρώ επιπλέον ενίσχυση. Το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορά καυσίμων (αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, υγραέριο), αλλά και για πληρωμές σε μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί.

Για κατόχους μοτοσικλετών τα ποσά είναι 30 ευρώ (ψηφιακή κάρτα) και 25 ευρώ (κατάθεση σε λογαριασμό) στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ στα νησιά ανέρχονται σε 35 και 30 ευρώ αντίστοιχα.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Το εισοδηματικό κριτήριο έχει οριστεί στις 25.000 ευρώ για άγαμους, 35.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει περίπου τις 39.000 ευρώ.

Βασικές προϋποθέσεις είναι το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και να μην υπάρχουν οφειλές σε τέλη κυκλοφορίας. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, ενώ σε περίπτωση ζευγαριού με δύο οχήματα, και οι δύο σύζυγοι μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση.

