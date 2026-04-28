Ποια είναι η εκτίμηση για τις αυξήσεις των συντάξεων

Η αύξηση θα πληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2026 σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους  (με τη  σύνταξη του Ιανουαρίου του 2027).

28 Απρ. 2026 12:24
Αναθεωρήθηκε προς τα πάνω, λόγω του πληθωρισμού, η εκτίμηση για την αύξηση των συντάξεων το 2027 και η νέα πρόβλεψη του οικονομικού επιτελείου είναι για αύξηση 2,6% τουλάχιστον από 2,4% που προβλεπόταν αρχικά.

Οπως ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς κατά την παρουσίαση του πακέτου έκτακτων μέτρων ύψους 500 εκατ. ευρώ, η πρόβλεψη για το ποσοστό αύξησης των συντάξεων αναθεωρήθηκε κατά 0,2% υψηλότερα και διαμορφώνεται στο 2,6% αντί 2,4%. Η πρόβλεψη άλλαξε επειδή για φέτος ο πληθωρισμός αναμένεται να κλείσει περίπου στο 3,2% (ίσως και πιο πάνω) λόγω του πολέμου ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης θα κινηθεί πέριξ του 2%.

Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία για τα μέσα επίπεδα των συντάξεων που έχει στην κατοχή του το Capital.gr, σε ετήσια βάση οι αυξήσεις θα είναι από 150 ευρώ για συντάξεις των 500 ευρώ, 389 ευρώ για συντάξεις των 1.250 ευρώ και ως 833 ευρώ για συντάξεις ως 2.700 ευρώ.

Ανάλογα με το ταμείο, και τα έτη ασφάλισης των συνταξιούχων οι αυξήσεις που θα δοθούν στις συντάξεις από 1/1/2027 θα είναι κατά μέσο όρο:

* Από 22,36 ευρώ ως 36,58 ευρώ το μήνα (268,37 ευρώ ως 438,98 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους του Δημοσίου.

* Από 14,75 ευρώ ως 32,43 ευρώ το μήνα (177 ευρώ ως 389,14 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους του ΙΚΑ.

* Από 21,41 ευρώ ως 69,46 ευρώ το μήνα (256,87 ευρώ ως 833,55 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους από ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών.

* Από 14,83 ευρώ ως 29,29 ευρώ το μήνα (177,96 ευρώ ως 351,44 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους του ΟΑΕΕ.

* Από 11,10 ευρώ ως 17,15 ευρώ το μήνα (133,23 ευρώ ως 205,75 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους του ΟΓΑ.

* Από 15,76 ευρώ ως 33,47 ευρώ το μήνα (189,14 ευρώ ως 401,60 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους του ΕΤΑΑ.

* Από 20,85 ευρώ ως 40,87 ευρώ το μήνα (250,16 ευρώ ως 490,41 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους του ΝΑΤ.

* Από 15,95 ευρώ ως 46,83 ευρώ το μήνα (191,37 ευρώ ως 561,98 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

