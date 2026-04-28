Ψηφιακή «παγίδα» για τη φοροδιαφυγή εκτόξευσε τα έσοδα στην Πάτρα – Ρεκόρ στη Δυτική Ελλάδα

Ισχυρή άνοδο καταγράφουν τα φορολογικά έσοδα στη Φορολογική Περιφέρεια Πατρών (χωρική αρμοδιότητα των ΔΟΥ Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων) για το 2025, με αιχμή τις εισπράξεις από ΦΠΑ.

Τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποτυπώνουν αύξηση 10,7% στο σύνολο των φορολογικών εσόδων της περιοχής, που ανήλθαν σε 3,46 δισ. ευρώ, έναντι 3,12 δισ. ευρώ το 2024, ποσοστό υπερδιπλάσιο του πανελλαδικού μέσου όρου (4,45%).

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στον ΦΠΑ, όπου οι εισπράξεις στη Φορολογική Περιφέρεια Πατρών εκτινάχθηκαν κατά 15,61%, φθάνοντας τα 1,21 δισ. ευρώ από 1,05 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν–η υψηλότερη αύξηση σε επίπεδο χώρας. Παράλληλα, από την ανάλυση των δηλώσεων προκύπτει ότι 79 από τους 87 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, εμφανίζουν αύξηση στις φορολογητέες εκροές.

Το ερώτημα που προκύπτει εύλογα είναι πώς εξηγείται αυτή η δυναμική, σε μία περίοδο όπου οι εμπορικές επιχειρήσεις καταγράφουν πίεση στον κύκλο εργασιών τους. Η απάντηση φαίνεται να βρίσκεται όχι τόσο στην πραγματική αύξηση της κατανάλωσης, όσο στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και της καταγραφής των συναλλαγών.

Καθοριστικό ρόλο εκτιμάται ότι διαδραμάτισε η καθολική σχεδόν διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, που επεκτάθηκε το 2025 στο σύνολο των βασικών κλάδων της οικονομίας. Φαίνεται πως η ψηφιακή αυτή μετάβαση περιόρισε σημαντικά τα περιθώρια απόκρυψης εσόδων, καθώς κάθε συναλλαγή διαβιβάζεται σε πραγματικό χρόνο στη φορολογική διοίκηση. Με άλλα λόγια, μέρος της αύξησης των εισπράξεων ΦΠΑ δεν αντανακλά νέα οικονομική δραστηριότητα, αλλά την καταγραφή υπάρχουσας δραστηριότητας που μέχρι πρότινος παρέμενε «αόρατη».

Στην ίδια κατεύθυνση λειτούργησε και η ραγδαία διείσδυση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών. Η ευρύτερη χρήση καρτών και ψηφιακών μέσων πληρωμής περιορίζει τη χρήση μετρητών, τα οποία παραδοσιακά συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα φοροδιαφυγής. Καθώς οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αφήνουν ψηφιακό αποτύπωμα, ενισχύεται η διαφάνεια και αυξάνεται η απόδοση του ΦΠΑ.

Ωστόσο, η αύξηση των φορολογητέων εκροών σε 79 κλάδους δεν σημαίνει απαραίτητα αντίστοιχη ενίσχυση της κερδοφορίας ή της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους ενέργειας, πρώτων υλών και χρηματοδότησης, πολλές επιχειρήσεις εμφανίζουν υψηλότερους δηλωθέντες τζίρους, αλλά με χαμηλότερα περιθώρια κέρδους ή και ζημιές.

Συνεπώς, η εικόνα των αυξημένων εσόδων ΦΠΑ αποτελεί σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα διαρθρωτικών αλλαγών στη φορολογική διοίκηση και στις συνήθειες πληρωμών, παρά καθαρή ένδειξη ισχυρής ανάπτυξης. Το «παράδοξο» της ταυτόχρονης αύξησης των φορολογικών εσόδων και της πίεσης στην αγορά αναδεικνύει τη μετάβαση σε ένα πιο διαφανές, αλλά και πιο απαιτητικό φορολογικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις.

