«Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της» μαρτυρία σοκ για την καθηγήτρια, που σκοτώθηκε πέφτοντας από ταράτσα πολυκατοικίας

Δυστυχώς την τελευταία της πνοή άφησε καθηγήτρια σχολείου στον Κολωνό η οποία έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας στην οποία διέμενε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν το πρωί σήμερα (28/4/2026) περίπου στις 8.00, όταν η 54χρονη ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού της και πήδηξε στο κενό με τον σύζυγο της να ειδοποιεί σοκαρισμένος τις Αρχές.

Από τα στοιχεία και τις καταθέσεις που συνέλεξαν οι αστυνομικοί προέκυψε πως το τελευταίο διάστημα η γυναίκα ένιωθε μεγάλη πίεση από τη δουλειά της στο σχολείο. Συγκεκριμένα, φέρεται να είχε πει στον σύζυγό της πως κάποιοι καθηγητές και γονείς την πίεζαν ασφυκτικά.

«Είναι δύσκολη στιγμή. Τελευταία κουβέντα που είχαμε είναι ότι θα την πάνε στον Εισαγγελέα. Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της. Δεχόταν πίεση από συναδέλφους και τον Σύλλογο Γονέων. Κανείς δεν ήταν με το μέρος της, ήταν όλοι εναντίον της. Δεν έλεγε παραπάνω… μόνο ότι “θα με πάνε δικαστικώς, θα με πάνε στον Εισαγγελέα, έχω μπλέξει άσχημα”» είπε ο σύζυγός της μιλώντας στο Star.

Ξύπνησα το πρωί και την είδα στον δρόμο. Άφησε την τελευταία της πνοή μέχρι να την πάει το ασθενοφόρο. Έχουμε δύο κοριτσάκια. Θα τους κυνηγήσω ποινικά, δε θα σταματήσω εδώ. Δύο χρόνια το βίωνε αυτό, πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του υπουργείου Παιδείας, αφού έλαβε γνώση για το περιστατικό ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, έδωσε εντολή για ΕΔΕ. Στην επικοινωνία του με τη σύμβουλο εκπαίδευσης και με την διευθύντρια του σχολείου, προέκυψε ότι δεν είχε γίνει ποτέ καταγγελία σε βάρος της για εκφοβισμό.

