«Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της» μαρτυρία σοκ για την καθηγήτρια, που σκοτώθηκε πέφτοντας από ταράτσα πολυκατοικίας

Αποκαλυπτικός ο σύζυγός της στον οποίο, φέρεται να είχε πει, ότι κάποιοι συνάδελφοί της και γονείς την πίεζαν ασφυκτικά

28 Απρ. 2026 18:35
Pelop News

Δυστυχώς την τελευταία της πνοή άφησε καθηγήτρια σχολείου στον Κολωνό η οποία έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας στην οποία διέμενε.

Νέα ένταση στα Βορίζια: Καταγγελία για απειλές σε 11χρονο και δύο συλλήψεις

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν το πρωί σήμερα (28/4/2026) περίπου στις 8.00, όταν η 54χρονη ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού της και πήδηξε στο κενό με τον σύζυγο της να ειδοποιεί σοκαρισμένος τις Αρχές.

Από τα στοιχεία και τις καταθέσεις που συνέλεξαν οι αστυνομικοί προέκυψε πως το τελευταίο διάστημα η γυναίκα ένιωθε μεγάλη πίεση από τη δουλειά της στο σχολείο. Συγκεκριμένα, φέρεται να είχε πει στον σύζυγό της πως κάποιοι καθηγητές και γονείς την πίεζαν ασφυκτικά.

«Είναι δύσκολη στιγμή. Τελευταία κουβέντα που είχαμε είναι ότι θα την πάνε στον Εισαγγελέα. Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της. Δεχόταν πίεση από συναδέλφους και τον Σύλλογο Γονέων. Κανείς δεν ήταν με το μέρος της, ήταν όλοι εναντίον της. Δεν έλεγε παραπάνω… μόνο ότι “θα με πάνε δικαστικώς, θα με πάνε στον Εισαγγελέα, έχω μπλέξει άσχημα”» είπε ο σύζυγός της μιλώντας στο Star.

Ξύπνησα το πρωί και την είδα στον δρόμο. Άφησε την τελευταία της πνοή μέχρι να την πάει το ασθενοφόρο. Έχουμε δύο κοριτσάκια. Θα τους κυνηγήσω ποινικά, δε θα σταματήσω εδώ. Δύο χρόνια το βίωνε αυτό, πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του υπουργείου Παιδείας, αφού έλαβε γνώση για το περιστατικό ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, έδωσε εντολή για ΕΔΕ. Στην επικοινωνία του με τη σύμβουλο εκπαίδευσης και με την διευθύντρια του σχολείου, προέκυψε ότι δεν είχε γίνει ποτέ καταγγελία σε βάρος της για εκφοβισμό.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:43 Live: Ο Τραμπ υποδέχεται τον βασιλιά Κάρολο στον Λευκό Οίκο
18:42 Στον Peloponnisos FM οι ηθοποιοί της παράστασης «Ποια Ελένη;»-Ξεχάστε οτι ξέρατε για τον Τρωικό πόλεμο
18:35 «Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της» μαρτυρία σοκ για την καθηγήτρια, που σκοτώθηκε πέφτοντας από ταράτσα πολυκατοικίας
18:28 Λευκωσία: Ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε στον ουρανό της πόλης
18:16 Ο Καναδάς για πρώτη φορά στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας
18:15 Η διαιτητής-αστυνομικός που συνέλαβε στην Πάτρα τον 89χρονο
18:08 Γάζα: Πέντε νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ανάμεσά τους 9χρονο αγόρι
18:00 Ψηφιακή «παγίδα» για τη φοροδιαφυγή εκτόξευσε τα έσοδα στην Πάτρα – Ρεκόρ στη Δυτική Ελλάδα
17:59 Ινδία: Άνδρας μετέφερε τη νεκρή αδελφή του σε τράπεζα για να αποδείξει ότι πέθανε
17:59 Επιστολή 89χρονου: «​Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ σαν αδέσποτο σκυλί του κλώτσου και του μπάτσου»
17:54 Ο μετασχηματισμός του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο του τοπικού συνεδρίου LIBECCIO
17:50 Ζευγολατιό: Ξέσπασε φωτιά, επιχειρούν 56 πυροσβέστες, ΒΙΝΤΕΟ
17:50 ΑΑΔΕ: Πληρωμή 20,7 εκατ. ευρώ σε 88.069 δικαιούχους για αγροτικό πετρέλαιο
17:43 Χρηματιστήριο: Κράτησε οριακά τις 2.200 μονάδες μέσα στο κύμα ρευστοποιήσεων
17:34 Τραμπ για βασιλιά Κάρολο: «Πάντα ήθελα να ζήσω στο Μπάκιγχαμ»
17:27 Εύβοια: Ράγισαν και οι πέτρες στο τελευταίο «αντίο» στον άτυχο 17χρονο, ΒΙΝΤΕΟ
17:22 Κοινωνικός τουρισμός: Παράταση έως 29 Απριλίου για αιτήσεις
17:15 ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: «Θεσμική εκτροπή» η απόφαση για τις υποκλοπές – Κάλεσμα για εκλογές
17:14 Μαθητές αντί για προσευχή τραγουδούσαν τον ύμνο του ΟΦΗ, ΒΙΝΤΕΟ
17:12 Τραγωδία στη Μόσχα: Φωτιά σε εργοτάξιο με 7 νεκρούς και 13 τραυματίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
