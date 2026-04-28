Νέα ένταση στα Βορίζια: Καταγγελία για απειλές σε 11χρονο και δύο συλλήψεις

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, πέντε μήνες μετά το αιματηρό επεισόδιο που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και ολόκληρη τη χώρα, αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς, τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Παρά το πέρασμα του χρόνου, η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο οικογένειες φαίνεται πως δεν έχει κοπάσει. Αντίθετα, νέα καταγγελία που έφτασε στις αστυνομικές αρχές δείχνει ότι η ένταση εξακολουθεί να τροφοδοτεί επεισόδια και νέες παρεμβάσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, το απόγευμα της Κυριακής 27 Απριλίου σημειώθηκε νέο περιστατικό στην περιοχή, το οποίο οδήγησε στη σύλληψη δύο γυναικών από την οικογένεια Φραγκιαδάκη. Η εξέλιξη ήρθε μετά από καταγγελία 33χρονης γυναίκας, μέλους της οικογένειας του Φανούρη Καργάκη.

Η 33χρονη ανέφερε στις αρχές ότι ο 11χρονος γιος της δέχθηκε απειλές από μέλη της άλλης οικογένειας. Με βάση αυτή την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη δύο γυναικών, ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίες κατηγορούνται ότι απείλησαν τον ανήλικο.

Η υπόθεση πήρε αμέσως τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι δύο γυναίκες αφέθηκαν τελικά ελεύθερες με εντολή εισαγγελέα.

Το νέο αυτό επεισόδιο δείχνει ότι η κατάσταση στα Βορίζια εξακολουθεί να παραμένει εύθραυστη, με τη μνήμη του διπλού φονικού να βαραίνει ακόμη την περιοχή και κάθε νέα καταγγελία να επαναφέρει το κλίμα φόβου και καχυποψίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



