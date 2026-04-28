Νέα ένταση στα Βορίζια: Καταγγελία για απειλές σε 11χρονο και δύο συλλήψεις

Η βαριά σκιά της διπλής τραγωδίας στα Βορίζια δεν έχει φύγει, καθώς η ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες παραμένει ζωντανή. Νέο επεισόδιο που καταγγέλθηκε στην αστυνομία οδήγησε σε συλλήψεις, με φόντο απειλές σε βάρος ανήλικου παιδιού.

Νέα ένταση στα Βορίζια: Καταγγελία για απειλές σε 11χρονο και δύο συλλήψεις
28 Απρ. 2026 14:42
Pelop News

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, πέντε μήνες μετά το αιματηρό επεισόδιο που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και ολόκληρη τη χώρα, αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς, τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Παρά το πέρασμα του χρόνου, η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο οικογένειες φαίνεται πως δεν έχει κοπάσει. Αντίθετα, νέα καταγγελία που έφτασε στις αστυνομικές αρχές δείχνει ότι η ένταση εξακολουθεί να τροφοδοτεί επεισόδια και νέες παρεμβάσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Διαβάστε επίσης: «Αύριο θα δεις τι θα κάνω»: Ο 89χρονος φέρεται να είχε κάνει «πρόβα» πριν το μακελειό σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, το απόγευμα της Κυριακής 27 Απριλίου σημειώθηκε νέο περιστατικό στην περιοχή, το οποίο οδήγησε στη σύλληψη δύο γυναικών από την οικογένεια Φραγκιαδάκη. Η εξέλιξη ήρθε μετά από καταγγελία 33χρονης γυναίκας, μέλους της οικογένειας του Φανούρη Καργάκη.

Η 33χρονη ανέφερε στις αρχές ότι ο 11χρονος γιος της δέχθηκε απειλές από μέλη της άλλης οικογένειας. Με βάση αυτή την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη δύο γυναικών, ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίες κατηγορούνται ότι απείλησαν τον ανήλικο.

Η υπόθεση πήρε αμέσως τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι δύο γυναίκες αφέθηκαν τελικά ελεύθερες με εντολή εισαγγελέα.

Το νέο αυτό επεισόδιο δείχνει ότι η κατάσταση στα Βορίζια εξακολουθεί να παραμένει εύθραυστη, με τη μνήμη του διπλού φονικού να βαραίνει ακόμη την περιοχή και κάθε νέα καταγγελία να επαναφέρει το κλίμα φόβου και καχυποψίας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:50 Reuters: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εγκαταλείπουν τον ΟΠΕΚ – Βαρύ πλήγμα για τη Σαουδική Αραβία
15:42 New IRA: Απειλεί με βόμβες στα σπίτια αστυνομικών στη Βόρεια Ιρλανδία
15:34 Απώλεια βάρους: Γιατί ένα μικρό γλυκό μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από τη στέρηση
15:30 Θεσσαλονίκη: Αμετανόητος 35χρονος stalker – Επί τέσσερα χρόνια παρενοχλούσε 26χρονη
15:25 Δυναμική Συμμετοχή της Affidea στο Delphi Economic Forum
15:17 Νέα συσκευασία για τη Σόδα ΚΡΙΝΟΣ σε αλουμινένιο κουΤάκι 330ml
15:17 Νέα ένταση Ουκρανίας – Ισραήλ: Ο Ζελένσκι μιλά για «κλεμμένα» σιτηρά από τη Ρωσία
15:08 myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
15:06 Κίμπερλι Γκιλφόιλ από Τίρανα: Η συνεργασία ΗΠΑ, Αλβανίας και Ελλάδας κάνει την περιοχή πιο ασφαλή
15:00 Νέα γαλάζια βολή κατά Σκέρτσου: «Δεν μπορεί να αποφασίζει για εμάς χωρίς να μας ακούει»
15:00 Τα Πανεπιστήμια Πατρών και Λευκωσίας δείχνουν τον δρόμο: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πολύτιμος βοηθός στα σχολεία
14:56 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: 13.500 επισκέψεις από την πρώτη ημέρα στην πλατφόρμα
14:51 Πλεονάσματα, ανάπτυξη και επιδοματική πολιτική
14:47 Τα σχολεία της Αχαΐας στο Αργοστόλι για την Ημέρα της Ευρώπης 2026, σε δράση του  Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
14:42 Νέα ένταση στα Βορίζια: Καταγγελία για απειλές σε 11χρονο και δύο συλλήψεις
14:40 Το pre-game για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα
14:39 Τσατραφύλλιας: Ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία φέρνει «θερμοκρασιακό σοκ» στην Πρωτομαγιά
14:30 Η διοίκηση του ΝΟΠ κάλεσμα για τα Χανιά
14:22 Εκδήλωση τιμής στους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής στην Πάτρα
14:20 Σεισμός ανοικτά της Σκιάθου – Έγινε αισθητός μέχρι την Αττική
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
