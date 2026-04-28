«Αύριο θα δεις τι θα κάνω»: Ο 89χρονος φέρεται να είχε κάνει «πρόβα» πριν το μακελειό σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Νέα στοιχεία ρίχνουν φως στη διαδρομή του 89χρονου πριν από τους πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είχε βρεθεί από την προηγούμενη ημέρα στη Λουκάρεως, σαν να έκανε κατόπτευση του χώρου. Ο ίδιος παραμένει άφαντος, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

«Αύριο θα δεις τι θα κάνω»: Ο 89χρονος φέρεται να είχε κάνει «πρόβα» πριν το μακελειό σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο
28 Απρ. 2026 14:16
Σοκ προκαλούν οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως για τον 89χρονο δράστη του διπλού ένοπλου περάσματος σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο, καθώς όλα δείχνουν πως η αιματηρή επίθεση στο κέντρο της Αθήνας ίσως να μην ήταν μια απολύτως αυθόρμητη ενέργεια της στιγμής. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, ο ηλικιωμένος ρακοσυλλέκτης φέρεται να είχε βρεθεί και την προηγούμενη ημέρα στην περιοχή της Λουκάρεως, σαν να πραγματοποιούσε κατόπτευση του χώρου πριν από το χτύπημα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 89χρονος είχε πάρει ταξί από την πλατεία Βικτωρίας με κατεύθυνση τη Λουκάρεως. Στο ίδιο όχημα φέρεται να επέβαινε και μια γυναίκα με το παιδί της, ενώ ο ηλικιωμένος allegedly είπε στον οδηγό τη φράση: «20 χρόνια παλεύω να βγάλω σύνταξη. Θα την πάρω όμως, αύριο να δεις τι θα κάνω». Ο ταξιτζής, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ενημέρωσε το κέντρο της εταιρείας ραδιοταξί και σήμερα αναγνώρισε στη φωτογραφία του δράστη τον πελάτη που είχε μεταφέρει.

Διαβάστε επίσης: ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο: Ο 89χρονος φεύγει ατάραχος από τον ΕΦΚΑ μετά τους πυροβολισμούς

Το πρωί της Τρίτης, ο 89χρονος φέρεται να εμφανίστηκε αρχικά στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν εργαζόμενο, και στη συνέχεια να μετέβη στη Λουκάρεως, όπου πυροβόλησε ακόμη τέσσερις δικαστικούς υπαλλήλους στο Πρωτοδικείο. Συνολικά πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα δύο χτυπήματα.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του και, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αναζητούν έναν ηλικιωμένο άνδρα που φορούσε μπλε μακριά καπαρντίνα. Μέχρι αυτή την ώρα, ο δράστης δεν έχει εντοπιστεί, ενώ η έρευνα επικεντρώνεται τόσο στη διαδρομή διαφυγής του όσο και στο αν υπήρχαν προπαρασκευαστικές κινήσεις πριν από την επίθεση.

Το νέο στοιχείο με το ταξί και τη φερόμενη «πρόβα» δίνει άλλη διάσταση στην υπόθεση, γιατί ενισχύει το σενάριο ότι ο 89χρονος μπορεί να είχε επιστρέψει στο σημείο με συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτό, ωστόσο, παραμένει στο επίπεδο της αστυνομικής και δημοσιογραφικής διερεύνησης και αναμένεται να αποσαφηνιστεί από την επίσημη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:50 Reuters: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εγκαταλείπουν τον ΟΠΕΚ – Βαρύ πλήγμα για τη Σαουδική Αραβία
15:42 New IRA: Απειλεί με βόμβες στα σπίτια αστυνομικών στη Βόρεια Ιρλανδία
15:34 Απώλεια βάρους: Γιατί ένα μικρό γλυκό μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από τη στέρηση
15:30 Θεσσαλονίκη: Αμετανόητος 35χρονος stalker – Επί τέσσερα χρόνια παρενοχλούσε 26χρονη
15:25 Δυναμική Συμμετοχή της Affidea στο Delphi Economic Forum
15:17 Νέα συσκευασία για τη Σόδα ΚΡΙΝΟΣ σε αλουμινένιο κουΤάκι 330ml
15:17 Νέα ένταση Ουκρανίας – Ισραήλ: Ο Ζελένσκι μιλά για «κλεμμένα» σιτηρά από τη Ρωσία
15:08 myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
15:06 Κίμπερλι Γκιλφόιλ από Τίρανα: Η συνεργασία ΗΠΑ, Αλβανίας και Ελλάδας κάνει την περιοχή πιο ασφαλή
15:00 Νέα γαλάζια βολή κατά Σκέρτσου: «Δεν μπορεί να αποφασίζει για εμάς χωρίς να μας ακούει»
15:00 Τα Πανεπιστήμια Πατρών και Λευκωσίας δείχνουν τον δρόμο: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πολύτιμος βοηθός στα σχολεία
14:56 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: 13.500 επισκέψεις από την πρώτη ημέρα στην πλατφόρμα
14:51 Πλεονάσματα, ανάπτυξη και επιδοματική πολιτική
14:47 Τα σχολεία της Αχαΐας στο Αργοστόλι για την Ημέρα της Ευρώπης 2026, σε δράση του  Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
14:42 Νέα ένταση στα Βορίζια: Καταγγελία για απειλές σε 11χρονο και δύο συλλήψεις
14:40 Το pre-game για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα
14:39 Τσατραφύλλιας: Ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία φέρνει «θερμοκρασιακό σοκ» στην Πρωτομαγιά
14:30 Η διοίκηση του ΝΟΠ κάλεσμα για τα Χανιά
14:22 Εκδήλωση τιμής στους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής στην Πάτρα
14:20 Σεισμός ανοικτά της Σκιάθου – Έγινε αισθητός μέχρι την Αττική
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
