«Αύριο θα δεις τι θα κάνω»: Ο 89χρονος φέρεται να είχε κάνει «πρόβα» πριν το μακελειό σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Σοκ προκαλούν οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως για τον 89χρονο δράστη του διπλού ένοπλου περάσματος σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο, καθώς όλα δείχνουν πως η αιματηρή επίθεση στο κέντρο της Αθήνας ίσως να μην ήταν μια απολύτως αυθόρμητη ενέργεια της στιγμής. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, ο ηλικιωμένος ρακοσυλλέκτης φέρεται να είχε βρεθεί και την προηγούμενη ημέρα στην περιοχή της Λουκάρεως, σαν να πραγματοποιούσε κατόπτευση του χώρου πριν από το χτύπημα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 89χρονος είχε πάρει ταξί από την πλατεία Βικτωρίας με κατεύθυνση τη Λουκάρεως. Στο ίδιο όχημα φέρεται να επέβαινε και μια γυναίκα με το παιδί της, ενώ ο ηλικιωμένος allegedly είπε στον οδηγό τη φράση: «20 χρόνια παλεύω να βγάλω σύνταξη. Θα την πάρω όμως, αύριο να δεις τι θα κάνω». Ο ταξιτζής, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ενημέρωσε το κέντρο της εταιρείας ραδιοταξί και σήμερα αναγνώρισε στη φωτογραφία του δράστη τον πελάτη που είχε μεταφέρει.

Το πρωί της Τρίτης, ο 89χρονος φέρεται να εμφανίστηκε αρχικά στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν εργαζόμενο, και στη συνέχεια να μετέβη στη Λουκάρεως, όπου πυροβόλησε ακόμη τέσσερις δικαστικούς υπαλλήλους στο Πρωτοδικείο. Συνολικά πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα δύο χτυπήματα.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του και, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αναζητούν έναν ηλικιωμένο άνδρα που φορούσε μπλε μακριά καπαρντίνα. Μέχρι αυτή την ώρα, ο δράστης δεν έχει εντοπιστεί, ενώ η έρευνα επικεντρώνεται τόσο στη διαδρομή διαφυγής του όσο και στο αν υπήρχαν προπαρασκευαστικές κινήσεις πριν από την επίθεση.

Το νέο στοιχείο με το ταξί και τη φερόμενη «πρόβα» δίνει άλλη διάσταση στην υπόθεση, γιατί ενισχύει το σενάριο ότι ο 89χρονος μπορεί να είχε επιστρέψει στο σημείο με συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτό, ωστόσο, παραμένει στο επίπεδο της αστυνομικής και δημοσιογραφικής διερεύνησης και αναμένεται να αποσαφηνιστεί από την επίσημη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



