ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο: Ο 89χρονος φεύγει ατάραχος από τον ΕΦΚΑ μετά τους πυροβολισμούς

Νέο βίντεο ντοκουμέντο φωτίζει το πρωτοφανές ένοπλο πέρασμα του 89χρονου στο κέντρο της Αθήνας. Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη στιγμή που ο ηλικιωμένος βγαίνει από το κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, έχοντας προηγουμένως ανοίξει πυρ και τραυματίσει υπάλληλο στο πόδι. Στο οπτικό υλικό διακρίνεται να αποχωρεί με σταθερό βήμα, κρατώντας στο δεξί του χέρι αντικείμενο που σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ φαίνεται να είναι ρούχο ή και η καραμπίνα με την οποία πυροβόλησε.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 10:30 το πρωί στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Κειριάδων 4. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 89χρονος ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, είπε σε έναν υπάλληλο να σκύψει και στη συνέχεια πυροβόλησε άλλον εργαζόμενο, τραυματίζοντάς τον στο πόδι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό και η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η υπόθεση, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Λίγη ώρα αργότερα, ο δράστης έφτασε στο Εφετείο Αθηνών στη Λουκάρεως, όπου άνοιξε ξανά πυρ και τραυμάτισε τέσσερις γυναίκες, γραμματείς του Πρωτοδικείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, άφησε στο σημείο την καραμπίνα και εξαφανίστηκε, ενώ ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ανέφερε ότι άφησε και επιστολές που απευθύνονταν σε μέσα ενημέρωσης.





Μαρτυρίες από τα δύο σημεία συμπληρώνουν την εικόνα. Από τον ΕΦΚΑ, αυτόπτες περιέγραψαν ότι «έβγαλε την καραμπίνα κάτω από τον γκισέ και πυροβόλησε», ενώ από τη Λουκάρεως ασκούμενος δικηγόρος είπε ότι ο ηλικιωμένος μπήκε σε γραφείο, πυροβόλησε τρεις φορές στο πάτωμα, άφησε την καραμπίνα σε φωτοτυπικό μηχάνημα και εξαφανίστηκε. Οι τέσσερις γυναίκες στο Εφετείο τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το βίντεο από τον ΕΦΚΑ προσθέτει ένα ακόμη κρίσιμο κομμάτι στο παζλ της υπόθεσης, γιατί αποτυπώνει την απόλυτη ψυχραιμία με την οποία ο 89χρονος απομακρύνθηκε από το πρώτο σημείο της επίθεσης, πριν περάσει στο δεύτερο χτύπημα. Μέχρι αυτή την ώρα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιεύματα, ο δράστης παραμένει ασύλληπτος και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



