Αυτός είναι ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Οι μαρτυρίες για το διπλό αιματηρό πέρασμα ΦΩΤΟ

Ο 89χρονος που αναζητείται από τις αρχές είναι ο άνθρωπος που προκάλεσε το πρωτοφανές ένοπλο επεισόδιο της ημέρας στο κέντρο της Αθήνας, αφήνοντας πίσω του πέντε τραυματίες και ένα σκηνικό πανικού. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η αιματηρή διαδρομή του ξεκίνησε από τον ΕΦΚΑ στην οδό Πειραιώς, όπου ανέβηκε στον τέταρτο όροφο και πυροβόλησε υπάλληλο στο πόδι.

Λίγη ώρα αργότερα, το ίδιο πρόσωπο εντοπίστηκε στη Λουκάρεως, στο ισόγειο του Εφετείου, όπου άνοιξε ξανά πυρ και τραυμάτισε τέσσερις γυναίκες, οι οποίες είναι δικαστικοί υπάλληλοι. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

Διαβάστε επίσης: Από τον ΕΦΚΑ στο Εφετείο: Ο 89χρονος άνοιξε ξανά πυρ στη Λουκάρεως και τραυμάτισε τέσσερις ΝΕΟΤΕΡΑ

Πώς ξεκίνησε το θρίλερ στον ΕΦΚΑ

Οι μαρτυρίες από το πρώτο σημείο της επίθεσης σκιαγραφούν ένα ψυχρό και οργανωμένο πέρασμα. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, ο 89χρονος είχε κρύψει την καραμπίνα μέσα στην καμπαρντίνα του, μπήκε στον τέταρτο όροφο του ΕΦΚΑ και πέρασε την κάνη κάτω από το γκισέ πριν πυροβολήσει. Από τα σκάγια τραυματίστηκε εργαζόμενος στο πόδι. Την ίδια εικόνα επιβεβαιώνουν και νεότερες μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από το CNN Greece, σύμφωνα με τις οποίες ο δράστης σημάδεψε υπάλληλο, του είπε να σκύψει και αμέσως μετά πυροβόλησε.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν έναν ηλικιωμένο άνδρα με μπλε καπαρντίνα, ο οποίος εμφανίστηκε ξαφνικά στον χώρο και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα προκάλεσε πανικό. Εργαζόμενη ανέφερε ότι ο δράστης πυροβόλησε τον υπάλληλο στο πόδι και αμέσως μετά έφυγε, ενώ ο διοικητής του ΕΦΚΑ δήλωσε ότι ο 89χρονος είπε σε υπάλληλο να σκύψει πριν πατήσει τη σκανδάλη. Το πρώτο αυτό χτύπημα έδειξε από νωρίς ότι επρόκειτο για μια εξαιρετικά επικίνδυνη υπόθεση με γρήγορη κλιμάκωση.

Από τον Κεραμεικό στη Λουκάρεως

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι, παρά τη μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας μετά τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ, ο 89χρονος κατάφερε να διαφύγει και να φτάσει μέχρι τη Λουκάρεως. Σύμφωνα με τα έως τώρα ρεπορτάζ, φαίνεται πως μετακινήθηκε με ταξί, κρύβοντας το όπλο κάτω από το μπουφάν ή την καμπαρντίνα του. Στο δεύτερο αυτό πέρασμα, έξω από το Εφετείο, άνοιξε ξανά πυρ, τραυματίζοντας τέσσερις γυναίκες. Στη συνέχεια άφησε την καραμπίνα στο σημείο και εξαφανίστηκε, με την αστυνομία να εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Οι περιγραφές από τη Λουκάρεως είναι εξίσου συγκλονιστικές. Δικηγόρος που βρισκόταν στο σημείο ανέφερε ότι είδε συναδέλφους να τρέχουν και άκουσε προειδοποίηση ότι υπάρχει όπλο και πέφτουν πυροβολισμοί. Σύμφωνα με τη δική της εικόνα, ο ηλικιωμένος με την μπλε καπαρντίνα μπήκε σε γραφείο, πυροβόλησε τρεις φορές στο πάτωμα, άφησε την καραμπίνα στο φωτοτυπικό και εξαφανίστηκε. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών έκανε λόγο για τέσσερις ελαφρά τραυματισμένες γραμματείς του Πρωτοδικείου και για τροποποιημένη καραμπίνα, σημειώνοντας επίσης ότι ο δράστης άφησε πίσω του επιστολές που απευθύνονται σε εφημερίδες.

Πέντε τραυματίες και ένας δράστης που παραμένει άφαντος

Μέχρι αυτή την ώρα, το βέβαιο είναι ότι από το διπλό ένοπλο πέρασμα έχουν τραυματιστεί συνολικά πέντε άνθρωποι: ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ και τέσσερις γυναίκες στο Εφετείο. Οι πληροφορίες που μεταδίδονται από ελληνικά μέσα αναφέρουν ότι πρόκειται για 89χρονο ρακοσυλλέκτη, γνωστό σε κάποιους στην περιοχή, ενώ υπάρχουν και αναφορές ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη πλήρες επίσημο προφίλ του, όμως έχουν ήδη εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

