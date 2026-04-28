Από τον ΕΦΚΑ στο Εφετείο: Ο 89χρονος άνοιξε ξανά πυρ στη Λουκάρεως και τραυμάτισε τέσσερις ΝΕΟΤΕΡΑ

Νεότερη ενημέρωση: Τέσσερα και όχι τρία άτομα πυροβόλησε ο 89χρονος στο Ειρηνοδικείο, στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως, όπου ανέβηκε στον τέταρτο όροφο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα θύματα τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ ο δράστης άφησε στο σημείο την καραμπίνα πριν διαφύγει. Σημειώνεται πως ο αριθμός των τραυματιών ανεβαίνει στους 5 συμπεριλαμβανομένου και του εργαζομένου στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.

Πρώτη ενημέρωση: Νέα, πολύ πιο επικίνδυνη διάσταση πήρε το πρωί της Τρίτης η ένοπλη επίθεση που ξεκίνησε από τον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο 89χρονος που εισέβαλε νωρίτερα στο κτίριο και πυροβόλησε υπάλληλο στο πόδι, φέρεται να έφτασε στη συνέχεια στη Λουκάρεως, έξω από το Εφετείο, όπου άνοιξε και πάλι πυρ, τραυματίζοντας ακόμη τρία άτομα.

Το πρώτο επεισόδιο καταγράφηκε στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όπου ο ηλικιωμένος ανέβηκε στον τέταρτο όροφο και πυροβόλησε έναν εργαζόμενο, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Μετά την επίθεση, ο δράστης κατάφερε να φύγει από το σημείο, παρά την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Λίγη ώρα αργότερα, και ενώ βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού του, ακολούθησε δεύτερη κλήση στις Αρχές για πυροβολισμούς στη Λουκάρεως. Οι πρώτες αναφορές συγκλίνουν ότι ο ίδιος άνθρωπος εμφανίστηκε έξω από το Εφετείο και τραυμάτισε άλλα τρία πρόσωπα. Σε ορισμένα από τα πρώτα ρεπορτάζ αναφέρεται ακόμη ότι άφησε εκεί την καραμπίνα και εξαφανίστηκε, στοιχείο που παραμένει στο στάδιο της αρχικής πληροφόρησης.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε διπλό ένοπλο πέρασμα μέσα στην πόλη, με συνολικά τέσσερις τραυματίες από τα δύο περιστατικά, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία. Παράλληλα, αρκετά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο 89χρονος είναι ρακοσυλλέκτης και ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει αναλυτική επίσημη ενημέρωση για το ιστορικό του.

Αυτή τη στιγμή, το βασικό ερώτημα για τις Αρχές είναι πώς κατάφερε να κινηθεί από τον Κεραμεικό έως τη Λουκάρεως, ενώ ήδη αναζητούνταν, και πώς δεν αποτράπηκε το δεύτερο χτύπημα. Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη και τα στοιχεία αλλάζουν γρήγορα, όμως το βέβαιο είναι ότι η υπόθεση έχει ήδη λάβει διαστάσεις μεγάλου αστυνομικού συναγερμού στο κέντρο της Αθήνας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



