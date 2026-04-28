Κεραμεικός: 89χρονος εισέβαλε με καραμπίνα σε ΕΦΚΑ και τραυμάτισε υπάλληλο

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου στον Κεραμεικό, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλε με καραμπίνα σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και πυροβόλησε, τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κτίριο του ΕΦΚΑ στην περιοχή του Κεραμεικού, ενώ ο τραυματίας φέρεται να δέχθηκε βολή στο πόδι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης είναι 89 ετών. Μετά το περιστατικό κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και αναζητείται από αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν άμεσα στην περιοχή. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ εξετάζονται τόσο οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης όσο και τα κίνητρα πίσω από την ενέργειά του.

Οι πρώτες αναφορές από τα μέσα ενημέρωσης συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για αιματηρό επεισόδιο εντός του κτιρίου, με έναν υπάλληλο τραυματία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη πλήρης ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του. Σε δημοσιεύματα αναφέρεται ακόμη ότι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, κάνοντας τουρνικέ στο πόδι του. Το στοιχείο αυτό, ωστόσο, καταγράφεται προς το παρόν ως πληροφορία των πρώτων ρεπορτάζ και αναμένεται να επιβεβαιωθεί επισήμως.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και γι’ αυτό τα δεδομένα ενδέχεται να μεταβληθούν όσο προχωρά η αστυνομική έρευνα. Αυτό που μέχρι στιγμής προκύπτει είναι ότι το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε εργαζόμενους και πολίτες, καθώς εκτυλίχθηκε μέσα σε δημόσια υπηρεσία, σε ώρα λειτουργίας.

