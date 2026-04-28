Κεραμεικός: 89χρονος εισέβαλε με καραμπίνα σε ΕΦΚΑ και τραυμάτισε υπάλληλο

Συναγερμός σήμανε το πρωί στον Κεραμεικό, όταν 89χρονος άνδρας μπήκε οπλισμένος σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας υπάλληλος. Ο δράστης διέφυγε και αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ τα στοιχεία της υπόθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

28 Απρ. 2026 10:57
Pelop News

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου στον Κεραμεικό, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλε με καραμπίνα σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και πυροβόλησε, τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κτίριο του ΕΦΚΑ στην περιοχή του Κεραμεικού, ενώ ο τραυματίας φέρεται να δέχθηκε βολή στο πόδι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης είναι 89 ετών. Μετά το περιστατικό κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και αναζητείται από αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν άμεσα στην περιοχή. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ εξετάζονται τόσο οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης όσο και τα κίνητρα πίσω από την ενέργειά του.

Διαβάστε επίσης: Άργος Ορεστικό: Νέο επεισόδιο ξυλοδαρμού για μια θέση πάρκινγκ

Οι πρώτες αναφορές από τα μέσα ενημέρωσης συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για αιματηρό επεισόδιο εντός του κτιρίου, με έναν υπάλληλο τραυματία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη πλήρης ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του. Σε δημοσιεύματα αναφέρεται ακόμη ότι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, κάνοντας τουρνικέ στο πόδι του. Το στοιχείο αυτό, ωστόσο, καταγράφεται προς το παρόν ως πληροφορία των πρώτων ρεπορτάζ και αναμένεται να επιβεβαιωθεί επισήμως.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και γι’ αυτό τα δεδομένα ενδέχεται να μεταβληθούν όσο προχωρά η αστυνομική έρευνα. Αυτό που μέχρι στιγμής προκύπτει είναι ότι το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε εργαζόμενους και πολίτες, καθώς εκτυλίχθηκε μέσα σε δημόσια υπηρεσία, σε ώρα λειτουργίας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:47 Πάτρα: Ο Ευγένιος Βούλγαρης άνοιξε τη «Μελωδική τροπικότητα» στις «Δευτέρες στο Ωδείο» ΦΩΤΟ
12:46 Μεξικό: Χειροπέδες σε βαρόνο ναρκωτικών, πως έγινε η επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
12:40 Πρωτοβουλία για την Σούδα: « Να κλείσει άμεσα η βάση, κάλεσμα σε πολίτες για πορεία»
12:39 Σαβάλια: Κλειστά για μία ημέρα Δημοτικό και Νηπιαγωγείο λόγω βλάβης σε αγωγό άρδευσης
12:34 Αυτός είναι ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Οι μαρτυρίες για το διπλό αιματηρό πέρασμα ΦΩΤΟ
12:32 Αγγελόπουλος στον Peloponnisos FM: «Ο υποβιβασμός μας πείσμωσε… και μας έφερε πίσω!»
12:28 Πρωτομαγιά στην Πάτρα: Συναυλία στα Υψηλά Αλώνια με εργατικά τραγούδια και δυνατά μηνύματα
12:24 Ποια είναι η εκτίμηση για τις αυξήσεις των συντάξεων
12:20 Πάτρα: Το Πανεπιστήμιο καλεί πολίτες και φοιτητές σε δράση καθαρισμού στην Πλαζ
12:19 Απόλλων: Εξετάζει όλες τις επιλογές, σενάρια για wild card
12:16 Μητσοτάκης στη Βασιλίσσης Όλγας για την ανάπλαση που άνοιξε ξανά μετά από έξι χρόνια
12:13 Αιτωλικό: Τον «μπλόκαραν» με τέσσερις παράτυπους αλλοδαπούς στο αυτοκίνητο
12:10 Γαστούνη: Τον σταμάτησαν για έλεγχο και βρήκαν πάνω του χασίς
12:02 Ζαχάρω: Μεθυσμένος οδηγός το έβαλε στα πόδια σε έλεγχο και κατέληξε με χειροπέδες
12:00 Πάτρα: Ο Κώστας Μαλαμής παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ και ανεβαίνει κι’ αυτός στο «βαγόνι» του Αλέξη Τσίπρα
11:59 Οι «ευκαιρίες» της ΔΕΗ από τη μία, τα αδιέξοδα νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την άλλη και στη μέση οι κυβερνητικές ευθύνες
11:54 Μικρή άνοδο και αναμονή στο Χρηματιστήριο της Αθήνας
11:53 Πάτρα: Τον «τσάκωσαν» με κλεμμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του – Είχε μέσα καλώδια και ανταλλακτικά
11:50 Πάτρα: Έβγαλαν «λαβράκι» σε έλεγχο Τροχαίας – Οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδα
11:46 Πάτρα: Τους έπιασαν πάνω από αυτοκίνητο που πήγαν να «ανοίξουν» – Εμπλέκονται και σε κλοπές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
