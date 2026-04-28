Άργος Ορεστικό: Νέο επεισόδιο ξυλοδαρμού για μια θέση πάρκινγκ

28 Απρ. 2026 9:44
Pelop News

Μία ακόμη περίπτωση «οδικής οργής» (road rage) καταγράφηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Άργος Ορεστικό, λίγες μόλις ώρες μετά τη βίαιη επίθεση σε βάρος νεαρής κοπέλας στην Αθήνα. Μια κοινή διαφωνία για τη διεκδίκηση μιας θέσης στάθμευσης μετατράπηκε σε άγριο καβγά, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και τους επαγγελματίες του κέντρου της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε όταν ένας άνδρας και μια γυναίκα επιχείρησαν να παρκάρουν τα οχήματά τους στο ίδιο σημείο. Η αρχική λεκτική διαμάχη κλιμακώθηκε ακαριαία. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, μια χειρονομία της οδηγού φέρεται να αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για να χάσει ο άνδρας την ψυχραιμία του και να επιτεθεί σωματικά εναντίον της.

Οι δύο οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια, με τους περίοικους και τους καταστηματάρχες της περιοχής να παρεμβαίνουν άμεσα. Έντρομοι από τις φωνές, οι πολίτες μπήκαν ανάμεσα στους εμπλεκόμενους και κατάφεραν να τους χωρίσουν πριν οι τραυματισμοί γίνουν σοβαρότεροι.

Μετά το επεισόδιο, οι δύο οδηγοί οδηγήθηκαν στο τοπικό Κέντρο Υγείας για την περιποίηση ελαφρών τραυμάτων και εκδορών. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού. Παρά την αρχική σφοδρότητα του καβγά, στο τμήμα επικράτησε ψυχραιμία και κανένας από τους δύο δεν επιθυμούσε να υποβάλει μήνυση κατά του άλλου. Ως εκ τούτου, η υπόθεση έληξε χωρίς να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
