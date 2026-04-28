Επίθεση σε 22χρονη για μια θέση πάρκινγκ: Ταυτοποιήθηκε ο 59χρονος, τι είπε η Δημογλίδου

Ταυτοποιήθηκε ο 59χρονος που επιτέθηκε στην 22χρονη για μια θέση στάθμευσης. Σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ο δράστης αναζητείται μετά τη λήξη του αυτοφώρου.

28 Απρ. 2026 9:18
Pelop News

Την πλήρη ταυτοποίηση του δράστη της βίαιης επίθεσης σε βάρος 22χρονης κοπέλας, η οποία κατέληξε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι μετά από διένεξη για μια θέση στάθμευσης, επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ο οποίος ωστόσο παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 59χρονος δράστης, κάτοικος της περιοχής όπου σημειώθηκε το επεισόδιο, αναγνωρίστηκε από την 22χρονη μέσω φωτογραφιών που της επιδείχθηκαν αμέσως μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο. Παρά τις έρευνες των αστυνομικών αρχών στην οικία και στον επαγγελματικό του χώρο, ο άνδρας δεν εντοπίστηκε, με αποτέλεσμα να παρέλθει η διαδικασία του αυτοφώρου.

Πλέον, η δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη διαβιβάζεται στην αρμόδια Εισαγγελία, η οποία θα καθορίσει τα επόμενα βήματα για την κλήση του δράστη σε απολογία.

Το περιστατικό συνέβη όταν η νεαρή κοπέλα προσπάθησε να παρκάρει το όχημά της σε σημείο που ο 59χρονος θεωρούσε «δικό του» για τη μοτοσικλέτα του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης απαίτησε με εξυβρίσεις από την 22χρονη να απομακρυνθεί. Η ένταση κλιμακώθηκε με τον 59χρονο να την αρπάζει από τον λαιμό και να τη χτυπά πάνω στο αυτοκίνητο. Το θύμα έπεσε στο οδόστρωμα, υποφέροντας από σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, ενώ περίοικοι έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Αύξηση περιστατικών 

Η κα Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στην ανησυχητική αύξηση των περιστατικών βίας μεταξύ οδηγών, σημειώνοντας ότι στην προκειμένη περίπτωση η αγριότητα της επίθεσης ήταν δυσανάλογη της αφορμής. Αξίζει να σημειωθεί πως ο 59χρονος δεν είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για ανάλογα αδικήματα.

