Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη εν μέσω αντιδράσεων, γιατί διακόπτεται εκ νέου η διαδικασία

Εξελίξεις στη δίκη για τα Τέμπη. Αντιδράσεις για τη στάση του Δημοσίου που στρέφεται κατά μόνο 4 κατηγορουμένων. Διακοπή 30 ημερών στη διαδικασία.

28 Απρ. 2026 8:05
Pelop News

Με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου 2026, η δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Η διαδικασία διεξάγεται σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, στον απόηχο των έντονων διαμαρτυριών που προκάλεσε η απόφαση του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η αμφιλεγόμενη στάση του Δημοσίου Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, το Ελληνικό Δημόσιο γνωστοποίησε την απόφασή του να στραφεί νομικά κατά μόλις τεσσάρων από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους. Η κίνηση αυτή αφορά αποκλειστικά τους τρεις σταθμάρχες και τον προϊστάμενό τους, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν από την πλευρά του Δημοσίου ως ο «κεντρικός πυρήνας» της υπόθεσης.

Η συγκεκριμένη επιλογή πυροδότησε την οργή των συγγενών των θυμάτων και των νομικών τους εκπροσώπων. Οι πλευρές αυτές καταγγέλλουν επιλεκτική απόδοση ευθυνών, υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή επιχειρεί να περιορίσει το εύρος της τραγωδίας αποκλειστικά στο επίπεδο του ανθρώπινου παράγοντα, παραβλέποντας συστημικές παραλείψεις και ευθύνες άλλων εμπλεκομένων.

Παράλληλα με το νομικό σκέλος, δύο σημαντικά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά:

  • Οπτικοακουστική κάλυψη: Το αίτημα για τη μετάδοση της δίκης θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση των παραστάσεων.

  • Καταλληλότητα αίθουσας: Το δικαστήριο ανακοίνωσε διακοπή των συνεδριάσεων για τουλάχιστον 30 ημέρες, μετά τη σημερινή συνεδρίαση. Το διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης στην αίθουσα που στεγάζεται στο campus του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον συγκεκριμένο χώρο βρίσκεται σε εξέλιξη επείγουσα προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, με τη συνδρομή της Πολεοδομίας και της Πυροσβεστικής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:11 Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας: Συγχαρητήρια για τις πρόσφατες επιτυχίες
9:01 Δυτική Ελλάδα: «Μπαράζ» κλήσεων για κράνος, δεύτερη πανελλαδικά σε παραβάσεις
8:48 Eurovision 2026: Δείτε σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα και το «Ferto»
8:37 «Βολές» πέντε βουλευτών της ΝΔ για το επιτελικό κράτος, ανάμεσά τους και ο Αχαιός Ανδρέας Κατσανιώτης
8:27 Όταν το άγχος γίνεται μάθημα: Πώς διαχειρίζονται την πίεση οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών
8:21 Πρωτομαγιά 2026: Σε ισχύ τα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο του τριημέρου
8:13 Ποιο ελληνικό νησί βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους αναδυόμενους προορισμούς παγκοσμίως
8:05 Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη εν μέσω αντιδράσεων, γιατί διακόπτεται εκ νέου η διαδικασία
7:57 Fuel Pass 2026: «Έσπασε» κάθε ρεκόρ, τελευταίες ώρες για τις αιτήσεις
7:51 Εορτολόγιο: Σπάνια ονόματα, μοναδικές γιορτές, ποιοι γιορτάζουν σήμερα;
7:40 Στο «μικροσκόπιο» οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ μέσω myDATA
7:33 Σοκ στην Τζακάρτα: 14 νεκροί μετά από τρομακτική σύγκρουση δύο τρένων, πολλοί ακόμα παγιδευμένοι
7:21 Πετρέλαιο προς τα 110 δολάρια: Συνεχίζεται το ράλι λόγω αδιεξόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν
7:15 Εμείς και οι έξω
7:10 Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό με τον υδράργυρο στους 27 βαθμούς – Πότε αλλάζει ο καιρός
23:59 Γκριεζμάν: «Η κατάκτηση του Champions League με την Ατλέτικο θα γιατρέψει μία πολύ βαθιά πληγή»
23:39 Λεπτοσπείρωση: Ποιες περιοχές «προτιμά» και γιατί
23:21 Ξεχάστε ότι ξέρατε, αυτή είναι η Νο1 δίαιτα που θωρακίζει το μυαλό από την άνοια
22:48 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με την ΕΑΠ, η ΑΕ Ροϊτίκων το «25 στα 25»! ΦΩΤΟ
22:35 Αυτοκίνητο στην Κέρκυρα παρέσυρε μητέρα και γιο, στο νοσοκομείο και οι δύο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
