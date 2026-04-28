Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη εν μέσω αντιδράσεων, γιατί διακόπτεται εκ νέου η διαδικασία

Με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου 2026, η δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Η διαδικασία διεξάγεται σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, στον απόηχο των έντονων διαμαρτυριών που προκάλεσε η απόφαση του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η αμφιλεγόμενη στάση του Δημοσίου Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, το Ελληνικό Δημόσιο γνωστοποίησε την απόφασή του να στραφεί νομικά κατά μόλις τεσσάρων από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους. Η κίνηση αυτή αφορά αποκλειστικά τους τρεις σταθμάρχες και τον προϊστάμενό τους, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν από την πλευρά του Δημοσίου ως ο «κεντρικός πυρήνας» της υπόθεσης.

Η συγκεκριμένη επιλογή πυροδότησε την οργή των συγγενών των θυμάτων και των νομικών τους εκπροσώπων. Οι πλευρές αυτές καταγγέλλουν επιλεκτική απόδοση ευθυνών, υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή επιχειρεί να περιορίσει το εύρος της τραγωδίας αποκλειστικά στο επίπεδο του ανθρώπινου παράγοντα, παραβλέποντας συστημικές παραλείψεις και ευθύνες άλλων εμπλεκομένων.

Παράλληλα με το νομικό σκέλος, δύο σημαντικά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά:

Οπτικοακουστική κάλυψη: Το αίτημα για τη μετάδοση της δίκης θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού ολοκληρωθεί η νομιμοποίηση των παραστάσεων.

Καταλληλότητα αίθουσας: Το δικαστήριο ανακοίνωσε διακοπή των συνεδριάσεων για τουλάχιστον 30 ημέρες, μετά τη σημερινή συνεδρίαση. Το διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης στην αίθουσα που στεγάζεται στο campus του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον συγκεκριμένο χώρο βρίσκεται σε εξέλιξη επείγουσα προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, με τη συνδρομή της Πολεοδομίας και της Πυροσβεστικής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας.

