Μόρνος: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά νερό, «ανάσα» από τις βροχοπτώσεις

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά

07 Φεβ. 2026 10:14
Pelop News

Στον Μόρνο σημαντική ανάσα έδωσαν οι βροχοπτώσεις των τελευταίων δύο μηνών με την στάθμή του ταμιευτήρα νερού που τροφοδοτεί την Αττική να έχει σημειώσει άνοδο.

Ενδεικτικό της βοήθειας που έχουν δώσει οι βροχοπτώσεις είναι το γεγονός ότι ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες ξεπέρασε το «όριο» των 300 εκατ. κυβικών μέτρων.

Ο ταμιευτήρας έχει πλέον 305.531.000 κυβικά μέτρα νερού, από 200 εκατ. κυβικά την Πρωτοχρονιά του 2026, μία αύξηση 50%.

Για το θέμα έκανε ανάρτηση ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς στην οποία σημειώνει… «Θεαματική η άνοδος της στάθμης του Μόρνου μετά τον Νοέμβριο του 2025. Μπορεί σε πολλούς ο φετινός χειμώνας να θύμησε… φθινόπωρο με τα διαδοχικά χαμηλά -και δεν έχουν αδικο-ωστοσο μας χάρισε πολλά νερά στους ταμιευτήρες της δυτικής Ελλάδος. Και έπεται συνέχεια…. Καλή σας ημέρα , μια μέρα που μας θυμίζει θερμοκρασιακά Αλκυονίδα (έχουμε λίγες βροχές δυτικά και λείπει το κριτήριο των ανέμων)».

Τα αποθέματα είχαν μειωθεί αισθητά και ξεκίνησαν να αυξάνονται από τα μέσα Νοεμβρίου.

Μόρνος: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά νερό, «ανάσα» από τις βροχοπτώσεις
