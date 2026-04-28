Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψης του Βρετανού μονάρχη στις ΗΠΑ και ουσιαστικά την πρώτη με πλήρες επίσημο πρόγραμμα.

Κατά την τελετή υποδοχής, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αποτελεί τιμή για τον ίδιο να φιλοξενεί τον βασιλιά και τη βασίλισσα, δίνοντας έμφαση στους ιστορικούς δεσμούς Ηνωμένων Πολιτειών και Ηνωμένου Βασιλείου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, με τον Τραμπ και την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, να υποδέχονται τον Κάρολο και την Καμίλα παρουσία αξιωματούχων, στρατιωτικών τμημάτων και προσκεκλημένων. Η επίσημη υποδοχή περιλάμβανε στρατιωτικές τιμές, ανάκρουση εθνικών ύμνων και παρουσία τιμητικών αγημάτων στο South Lawn.

Το αστείο του Τραμπ για τον βρετανικό καιρό

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να σχολιάσει με χιούμορ τη βροχερή ημέρα στην Ουάσιγκτον, λέγοντας: «Τι βρετανική μέρα που είναι σήμερα».

Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς με τη σύζυγό του Ούσα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, καθώς και άλλα μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης. Παρόντες ήταν επίσης επιχειρηματικοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων ο Τιμ Κουκ της Apple και ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα.

Από τη βρετανική πλευρά, στην υποδοχή βρέθηκε η υπουργός Εξωτερικών Υβέτ Κούπερ.

Τραμπ για βασιλιά Κάρολο: «Πάντα ήθελα να ζήσω στο Μπάκιγχαμ»

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την τιμή στο Γουίντσορ»

Στην ομιλία του, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις προηγούμενες επίσημες επισκέψεις του στη Βρετανία, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα την υποδοχή που είχε δεχθεί ο ίδιος και η Μελάνια Τραμπ στο Κάστρο του Γουίντσορ.

«Η Μελάνια και εγώ δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την εκπληκτική τιμή που μας έδειξαν οι Μεγαλειότητές σας κατά τη διάρκεια της εξαιρετικής επίσκεψής μας στο Κάστρο του Γουίντσορ τον περασμένο Σεπτέμβριο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είναι «τεράστιο προνόμιο» για τις ΗΠΑ να φιλοξενούν τον βασιλιά και τη βασίλισσα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα έχουν μια «υπέροχη σύντομη διαμονή».

Ο Τραμπ απέτισε επίσης φόρο τιμής στη βρετανική επιρροή στην αμερικανική ιστορία, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ήδη «κουλτούρα, χαρακτήρα και δόγμα» πριν ακόμη διακηρύξουν την ανεξαρτησία τους, στοιχεία που, όπως είπε, προήλθαν από «ένα μικρό αλλά ισχυρό βασίλειο από την άλλη πλευρά της θάλασσας».

Η αναφορά στη μητέρα του και στον Κάρολο

Ο Αμερικανός πρόεδρος κινήθηκε και σε πιο προσωπικό τόνο, κάνοντας αναφορά στη μητέρα του και στη συμπάθειά της προς τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Όπως είπε, η μητέρα του παρακολουθούσε με μεγάλο ενδιαφέρον τις τελετές στις οποίες συμμετείχε η βασίλισσα και του έλεγε να δει πόσο όμορφες ήταν οι εικόνες.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ αστειεύτηκε λέγοντας ότι η μητέρα του είχε «ψιλοερωτευτεί» τον Κάρολο. «Θυμάμαι επίσης ότι έλεγε πολύ καθαρά, ο Κάρολος είναι τόσο χαριτωμένος. Η μητέρα μου είχε ερωτευτεί τον Κάρολο. Μπορείτε να το πιστέψετε;», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η αναφορά αυτή εντάχθηκε στο πιο χαλαρό ύφος που επέλεξε ο Τραμπ κατά την υποδοχή.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε και την «υπέροχη προφορά» του βασιλιά Καρόλου, λέγοντας ότι θα κάνει πολλούς να ζηλέψουν όταν εκφωνήσει την ομιλία του στο Κογκρέσο.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Το πρόγραμμα του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στην Ουάσιγκτον είναι ιδιαίτερα πυκνό. Μετά την επίσημη υποδοχή, προβλεπόταν ανταλλαγή δώρων στο Μπλε Δωμάτιο του Λευκού Οίκου, κεκλεισμένων των θυρών.

Ακολούθως, ο Τραμπ και ο Κάρολος είχαν προγραμματισμένη διμερή συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, επίσης χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων. Την ίδια ώρα, η Μελάνια Τραμπ και η βασίλισσα Καμίλα επρόκειτο να συναντηθούν με μαθητές στους κήπους του Λευκού Οίκου, σε δράση με θέμα την ιστορία των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το απόγευμα, ο βασιλιάς Κάρολος αναμενόταν να μεταβεί στο Καπιτώλιο, όπου θα εκφωνούσε ομιλία σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου. Πρόκειται για την πρώτη ομιλία Βρετανού μονάρχη στο Κογκρέσο μετά τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ το 1991.

Το βράδυ, ο Κάρολος και η Καμίλα αναμένεται να επιστρέψουν στον Λευκό Οίκο για ξενάγηση και προβολή εγγράφων στην προεδρική κατοικία. Το επίσημο δείπνο προς τιμήν τους έχει προγραμματιστεί στην Ανατολική Αίθουσα, ολοκληρώνοντας μια ημέρα με έντονο τελετουργικό και διπλωματικό χαρακτήρα.

Η επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο, με την τελετή στον Λευκό Οίκο να λειτουργεί ως υπενθύμιση της ιστορικής σύνδεσης των δύο χωρών.

