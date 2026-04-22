Η συγκινητική αγκαλιά της Κέιτ Μίντλετον σε 88χρονο βετεράνο που τίμησε την τελευταία επιθυμία της συζύγου του

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκε μια τρυφερή στιγμή με έναν ηλικιωμένο ήρωα, όταν έμαθε πως βρέθηκε στη δεξίωση για να τηρήσει μια υπόσχεση προς την εκλιπούσα σύζυγό του.

22 Απρ. 2026 11:02
Pelop News

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της πρόσφατης βασιλικής εκδήλωσης στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ είχε πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μίντλετον, η οποία αγκάλιασε έναν 88χρονο βετεράνο, όταν εκείνος της αποκάλυψε ότι βρέθηκε εκεί για να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία της συζύγου του. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 21 Απριλίου, στη δεξίωση που διοργανώθηκε για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Ο άνδρας που συγκίνησε την πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι ο Τόνι Γκλέντχιλ, πρώην αστυνομικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και παρασημοφορημένος με τον Σταυρό του Γεωργίου για πράξη γενναιότητας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, είπε στην Κέιτ ότι η σύζυγός του είχε πεθάνει πρόσφατα και ότι πριν φύγει από τη ζωή του είχε ζητήσει να παραστεί στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τη βασιλική συντάκτρια Rebecca English δείχνει την Κέιτ και τον Τόνι Γκλέντχιλ να κρατούν ο ένας τα χέρια του άλλου, πριν εκείνη τον αγκαλιάσει σε μια εμφανώς φορτισμένη στιγμή. Το People και άλλες αναφορές για την εκδήλωση περιγράφουν τη συνάντηση ως ιδιαίτερα θερμή και συναισθηματική.

Ποιος είναι ο Τόνι Γκλέντχιλ

Ο Τόνι Γκλέντχιλ έχει συνδεθεί με μία από τις πιο γνωστές πράξεις ανδρείας στην ιστορία της βρετανικής αστυνομίας. Όπως αναφέρει το People, είχε τιμηθεί για τη δράση του σε σοβαρό περιστατικό του 1966, όταν μαζί με συνάδελφό του καταδίωξαν οπλισμένους εγκληματίες και κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν παρότι είχαν τραυματιστεί.

Η παρουσία του στη δεξίωση του Μπάκιγχαμ δεν είχε μόνο συμβολικό χαρακτήρα λόγω της δικής του διαδρομής, αλλά και έντονα προσωπικό φορτίο, καθώς συνδέθηκε με την επιθυμία της συζύγου του να τον δει να δίνει το «παρών» σε αυτή τη σημαντική στιγμή.

Η εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της βασίλισσας Ελισάβετ

Η δεξίωση πραγματοποιήθηκε στο Marble Hall του Παλατιού του Μπάκιγχαμ για να τιμηθεί η μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, η οποία πέθανε το 2022 έπειτα από 70 χρόνια στον θρόνο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η πριγκίπισσα Άννα και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Για την περίσταση, η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε ένα μοβ φόρεμα και φόρεσε κοσμήματα που είχαν ανήκει στη βασίλισσα Ελισάβετ, ανάμεσά τους το χαρακτηριστικό τριπλό μαργαριταρένιο κολιέ που είχε φορέσει η αείμνηστη μονάρχης στο τελευταίο επίσημο πορτρέτο της.

Η συνάντηση με τον Τόνι Γκλέντχιλ ήταν μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν από τη βραδιά, καθώς έδωσε έναν πιο ανθρώπινο και προσωπικό τόνο σε μια λαμπρή τελετή μνήμης. Και ήταν ακριβώς αυτή η ζεστή, αυθόρμητη αντίδραση της Κέιτ που έκανε το στιγμιότυπο να ξεχωρίσει.

