Μακριά από το αυστηρό πρωτόκολλο, Γουίλιαμ και Κέιτ σέρβιραν καφέδες στο Λονδίνο

Μια πιο χαλαρή και ανθρώπινη πλευρά έδειξαν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ, οι οποίοι έκαναν εμφάνιση-έκπληξη στο Borough Market του Λονδίνου την Πέμπτη 12 Μαρτίου, τραβώντας αμέσως τα βλέμματα των επισκεπτών και των περαστικών. Το ζευγάρι κινήθηκε ανάμεσα στους πάγκους της αγοράς, χαιρέτησε τον κόσμο και συνομίλησε με καταστηματάρχες και πολίτες σε μια επίσκεψη που είχε έντονα ανεπίσημο χαρακτήρα.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσαν ποδιές και δοκίμασαν στην πράξη διάφορους ρόλους, από το σερβίρισμα μέχρι την προετοιμασία φαγητού και ροφημάτων. Η Κέιτ βρέθηκε πίσω από την καφετιέρα της κοινωνικής επιχείρησης Change Please, που στηρίζει ανθρώπους που έχουν βιώσει αστεγία μέσω εκπαίδευσης στην παρασκευή καφέ, ενώ το ζευγάρι πέρασε και από το Humble Crumble, σερβίροντας γλυκά σε επισκέπτες της αγοράς.

Στην ίδια βόλτα, οι δυο τους επισκέφθηκαν και τους Trethowan Brothers, τους γνωστούς παραγωγούς παραδοσιακών τυριών που δραστηριοποιούνται επί χρόνια στο Borough Market. Εκεί η Κέιτ δοκίμασε να κόψει και να σερβίρει τυρί, σε ένα στιγμιότυπο που έδωσε ακόμη πιο ανεπιτήδευτο τόνο στην επίσκεψη.

Η έξοδος δεν περιορίστηκε μόνο στην αγορά. Στη συνέχεια, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ βρέθηκαν στο Bermondsey Beer Mile, όπου επισκέφθηκαν σημεία όπως η Southwark Brewing Company και η Fabal Beerhall. Εκεί δοκίμασαν να τραβήξουν μπύρες, να συμμετάσχουν στη διαδικασία ζυθοποίησης και να συνομιλήσουν με επαγγελματίες του χώρου, με τον Γουίλιαμ να δείχνει ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τον μηλίτη, τον οποίο συνέδεσε και με τα παιδικά του χρόνια στο West Country.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση εντάσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ζευγάρι έχει αυξήσει αισθητά τις δημόσιες παρουσίες του. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ είχαν δώσει το «παρών» και στις εκδηλώσεις για την Commonwealth Day στο Λονδίνο, κάτι που ενισχύει την εικόνα μιας πιο ενεργής παρουσίας τους στη δημόσια ζωή το τελευταίο διάστημα.

Αν κάτι ξεχώρισε από τη βόλτα τους στο Λονδίνο, ήταν η άνεση με την οποία κινήθηκαν μακριά από το αυστηρό τελετουργικό των επίσημων υποχρεώσεων. Ανάμεσα σε καφέδες, τυριά, γλυκά και βαρέλια μπίρας, η επίσκεψή τους είχε περισσότερο τον χαρακτήρα μιας ζωντανής, καθημερινής επαφής με τον κόσμο της πόλης — και γι’ αυτό ίσως ήταν και μία από τις πιο διασκεδαστικές εμφανίσεις τους των τελευταίων μηνών.

