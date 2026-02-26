Έκλεψε αλυσίδα στο Μετρό και την κατάπιε για να γλιτώσει – Σύλληψη 16χρονου στον Σταθμό Λαρίσης

Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό κλοπής στο Μετρό της Αθήνας, όταν 16χρονος άρπαξε αλυσίδα από επιβάτιδα και επιχείρησε να διαφύγει μέσω του τούνελ. Η υπόθεση έληξε με τη σύλληψή του, αφού προηγουμένως κατάπιε το κόσμημα.

Έκλεψε αλυσίδα στο Μετρό και την κατάπιε για να γλιτώσει – Σύλληψη 16χρονου στον Σταθμό Λαρίσης
26 Φεβ. 2026 14:04
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στον Σταθμό Λαρίσης, έπειτα από περιστατικό κλοπής που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον χώρο του Μετρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος βρισκόταν στην αποβάθρα όταν άρπαξε αλυσίδα από τον λαιμό γυναίκας επιβάτιδας. Αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου «Αριάδνη» αντιλήφθηκαν άμεσα το περιστατικό και κινήθηκαν προς τον νεαρό.

Ο 16χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας μέσα στο τούνελ του σταθμού, γεγονός που οδήγησε προσωρινά σε διακοπή των δρομολογίων για λόγους ασφαλείας. Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και λίγο πριν συλληφθεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατάπιε την αλυσίδα προσπαθώντας να εξαφανίσει το αποδεικτικό στοιχείο.

Τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

