Έκλεψε καλώδιο 100 μέτρων του Προαστιακού και συνελήφθη, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών και συρμών

Μπήκε παράνομα μεταξύ των σταθμών Ζεφυρίου και Άνω Λιοσίων

Έκλεψε καλώδιο 100 μέτρων του Προαστιακού και συνελήφθη, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών και συρμών
12 Φεβ. 2026 20:39
Pelop News

Γνωστοποιήθηκε ότι στα χέρια αστυνομικών του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ έπεσε ένας 38χρονος που αφαιρούσε καλώδια φωτοσήμανσης από το σιδηροδρομικό δίκτυο του Προαστιακού στο Ζεφύρι, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την ασφαλή κυκλοφορία των συρμών.

«Είχα προτείνει μία σειρά από μέτρα τα οποία τα είχα καταθέσει στον επιχειρηματία», αποκαλύψεις για «Βιολάντα»

Ο 38χρονος το απόγευμα της 31 Ιανουαρίου, μπήκε παράνομα μεταξύ των σταθμών Ζεφυρίου και Άνω Λιοσίων του προαστιακού και με χρήση εργαλείων αφαίρεσε καλώδια μήκους 100 μέτρων, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο του συστήματος ασφαλείας και ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Παράλληλα, αφαίρεσε εξαρτήματα γραμμής, αυξάνοντας την επικινδυνότητα για επιβάτες και εργαζόμενους.

Μετά από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και αναζητήσεις, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον δράστη και το πρωί της Τετάρτης, τον εντόπισαν στον σταθμό Ζεφυρίου και τον προσήγαγαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:21 Νέα εξαφάνιση 14χρονου και συναγερμός στη Λάρισα
21:11 Πάτρα: Η φωτιά έσβησε, δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο
21:00 Νετανιάχου: Ο Τραμπ δημιουργεί συνθήκες για συμφωνία με το Ιράν, αλλά έχουμε επιφυλάξεις
20:51 Θεσσαλονίκη: Αναμορφωτικό μέτρο σε 15χρονο που διακίνησε γυμνές φωτογραφίες και βίντεο συνομήλικής του
20:39 Έκλεψε καλώδιο 100 μέτρων του Προαστιακού και συνελήφθη, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών και συρμών
20:30 Nations League: Μεγαθήρια στον δρόμο της Ελλάδας
20:21 «Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά», το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Μαζωνάκη
20:10 Οι σέλφι του σμήναρχου-κατάσκοπου, χαμογελώντας με τους Κινέζους που τον στρατολόγησαν
19:59 «Θυμάμαι τον εαυτό μου εκείνη την περίοδο να φοράει συνέχεια μαύρα», η εξομολόγηση για την κατάθλιψη της Γιάννας Σταυράκη
19:47 «Είχα προτείνει μία σειρά από μέτρα τα οποία τα είχα καταθέσει στον επιχειρηματία», αποκαλύψεις για «Βιολάντα»
19:38 Σάκκαρη: Το μπαμ, απέκλεισε το Νο2 του κόσμου!
19:27 Λίγα νέα έργα, πολλές συνέχειες: Τεχνικό Πρόγραμμα 63,9 εκατ. ευρώ για το 2026 στην Πάτρα
19:21 Ο αποχαιρετισμός Σαμαρά στον Αναστάση Παπαληγούρα
19:21 Πατέρας, θείος και αδελφοί νεαρής κοπέλας καταδικάστηκαν για σεξουαλική και σωματική κακοποίηση σε 100 χρόνια κάθειρξη
19:11 Βατή κλήρωση για τις Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
19:09 Πάτρα: Επίσκεψη Ισπανών εκπαιδευτικών στο Γυμνάσιο Σαραβαλίου ΦΩΤΟ
19:00 «Διαρροές» για το αντλιοστάσιο: Βραχνέικα, αντιδράσεις κατοίκων για έργο της ΔΕΥΑΠ
18:59 Παρούσα η «Πάτρα Ενωμένη» σε εκδηλώσεις κοπής πιτών ΦΩΤΟ
18:51 Αλλοδαπός για να αποφύγει τον έλεγχο για ναρκωτικά χτύπησε αστυνομικούς με κλωτσιές και μπουνιές!
18:48 Υψηλοί τόνοι από Φαραντούρη για Τουρκία στο Στρασβούργο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ