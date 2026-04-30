Έκλεψε μηχανή στην Πάτρα και τη βρήκαν στον Πύργο

Υπόθεση κλοπής μοτοσικλέτας που ξεκίνησε από την Πάτρα και κατέληξε στον Πύργο εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές, με τη μηχανή να εντοπίζεται από άνδρες της ΔΙΑΣ. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

30 Απρ. 2026 12:48
Pelop News

Στην εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής μοτοσικλέτας προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος φέρεται στις 16 Μαρτίου 2026 να αφαίρεσε μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας ημεδαπού άνδρα, η οποία ήταν σταθμευμένη έξω από κατάστημα στην Πάτρα.

Η υπόθεση πήρε εξέλιξη όταν η κλεμμένη μηχανή εντοπίστηκε χθες το πρωί στον Πύργο από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου. Το όχημα κατασχέθηκε, ενώ η προανάκριση οδήγησε στην πλήρη διακρίβωση της υπόθεσης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ