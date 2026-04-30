Έκλεψε μηχανή στην Πάτρα και τη βρήκαν στον Πύργο

Στην εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής μοτοσικλέτας προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος φέρεται στις 16 Μαρτίου 2026 να αφαίρεσε μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας ημεδαπού άνδρα, η οποία ήταν σταθμευμένη έξω από κατάστημα στην Πάτρα.

Η υπόθεση πήρε εξέλιξη όταν η κλεμμένη μηχανή εντοπίστηκε χθες το πρωί στον Πύργο από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου. Το όχημα κατασχέθηκε, ενώ η προανάκριση οδήγησε στην πλήρη διακρίβωση της υπόθεσης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

