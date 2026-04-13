Εκλεψε μοτοσυκλέτα στην Πάτρα, φέσωσε καφετέρια στα Καλάβρυτα, συνελήφθη στο Ξυλόκαστρο!

Μετά από συνεργασία του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων, της Ασφάλειας Πατρών και του Αστυνομικού Τμήματος Ξυλοκάστρου

13 Απρ. 2026 17:17
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 44χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο Ξυλόκαστρο, για υπόθεση κλοπής βέσπας που είχε αφαιρεθεί λίγες ημέρες νωρίτερα από την Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kalavrytanews.com, η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από μεθοδευμένες ενέργειες και αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού.

Ο 44χρονος φέρεται να πέρασε και από τα Καλάβρυτα, όπου φέσωσε καφετέρια, με τις κινήσεις του να εντοπίζονται από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων.

Στη συνέχεια, σε συνεργασία με την Ασφάλεια Πατρών και το Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου, οι αρχές κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του και να τον εντοπίσουν. Ακολούθησε οργανωμένη επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθη.

Η κλεμμένη μοτοσικλέτα βρέθηκε στην κατοχή του, κατασχέθηκε και θα επιστραφεί στον νόμιμο ιδιοκτήτη της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11-12/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ