Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Αθανασία (Σία) Μπακαλάρου με τον Αντώνη Κουνάβη.

Η Σία Μπακαλάρου συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, ως υποψήφια για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Νοσηλεύτρια στο επάγγελμα, η Σία Μπακαλάρου υπηρετεί πιστά τις αξίες και τα ιδανικά της παράταξης, ενώ έχει και μια αξιοσημείωτη συνδικαλιστική παρουσία ως αντιπρόεδρος της ΔΑΚΕ των εργαζομένων στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Σε δήλωσή της για τη στήριξή της στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη η Σία Μπακαλάρου αναφέρει τα εξής:

«Στηρίζω τον Αντώνη Κουνάβη για τη θέση του προέδρου της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη και ουσιαστική του προσφορά στην παράταξη, την αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία.

Ο Αντώνης Κουνάβης έχει αποδείξει με τη δράση και τη στάση του ότι διαθέτει την εμπειρία, τη γνώση και το ήθος που απαιτεί ο ρόλος του προέδρου της ΔΕΕΠ. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, εργάζεται διαχρονικά για την ενότητα, την εξωστρέφεια και την ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε επίπεδο.

Πιστεύω ότι η συνέχιση της πορείας του στη ΔΕΕΠ Αχαΐας θα συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση της παράταξης, στην ουσιαστική επαφή με τους πολίτες και στην προώθηση πολιτικών που υπηρετούν το συλλογικό συμφέρον».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



