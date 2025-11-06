Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Αθανασία (Σία) Μπακαλάρου με τον Αντώνη Κουνάβη.

Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Αθανασία (Σία) Μπακαλάρου με τον Αντώνη Κουνάβη.
06 Νοέ. 2025 18:48
Pelop News

Η Σία Μπακαλάρου συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, ως υποψήφια για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Νοσηλεύτρια στο επάγγελμα, η Σία Μπακαλάρου υπηρετεί πιστά τις αξίες και τα ιδανικά της παράταξης, ενώ έχει και μια αξιοσημείωτη συνδικαλιστική παρουσία ως αντιπρόεδρος της ΔΑΚΕ των εργαζομένων στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Σε δήλωσή της για τη στήριξή της στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη η Σία Μπακαλάρου αναφέρει τα εξής:

«Στηρίζω τον Αντώνη Κουνάβη για τη θέση του προέδρου της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη και ουσιαστική του προσφορά στην παράταξη, την αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία.

Ο Αντώνης Κουνάβης έχει αποδείξει με τη δράση και τη στάση του ότι διαθέτει την εμπειρία, τη γνώση και το ήθος που απαιτεί ο ρόλος του προέδρου της ΔΕΕΠ. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, εργάζεται διαχρονικά για την ενότητα, την εξωστρέφεια και την ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε επίπεδο.

Πιστεύω ότι η συνέχιση της πορείας του στη ΔΕΕΠ Αχαΐας θα συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση της παράταξης, στην ουσιαστική επαφή με τους πολίτες και στην προώθηση πολιτικών που υπηρετούν το συλλογικό συμφέρον».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:12 Νέο περιστατικό με drone στον εναέριο χώρο της Σουηδίας: Διακοπή της κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ
21:03 Σοβαρό τροχαίο στον κόμβο Μαλαμάτων Δωρίδας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο ο τραυματίας
20:53 Η πρώτη νίκη έφερε χαμόγελα στον Αίολο Αγυιάς – Δηλώσεις
20:47 Εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική
20:38 Κρυμμένος θησαυρός σε κήπο στη Γαλλία: Βρήκε ράβδους χρυσού και νομίσματα ενώ έσκαβε για πισίνα
20:29 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Μήνυμα συμπαράστασης Κουνάβη για τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη
20:22 Hellenic Train: Τι λέει για το περιστατικό με την αμαξοστοιχεία σε λάθος γραμμή στη Σίνδο
20:11 Αντεπίθεση Πιερρακάκη για τα ΕΛΤΑ: «77 Καταστήματα έκλεισαν επί ΣΥΡΙΖΑ»
20:05 «Grand Hotel»: Ο Πέτρος επιστρέφει, θερμή υποδοχή του Γιάννη Κουκουράκη στα social
20:00 Πάτρα: Επιχείρηση «Πυρετός το Σαββατόβραδο», κλιμάκια εφοριακών στα ταμεία των κέντρων διασκέδασης
19:50 ΑΔΜΗΕ – Μανουσάκης: Η ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων να συμβαδίσει με την επενδυτική έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης
19:43 Κίλι Σφακιανάκη: Οι τελευταίες της επιθυμίες
19:37 Οι διαιτητές στα ματς Α’, Β’ και Γ’ Κατηγορίας
19:35 Φάμελλος: Αυτό δεν λέγεται ανάπτυξη αλλά φορολογική αδικία
19:27 Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο: Στο στόχαστρο στόχοι της Χεζμπολάχ
19:25 Το «ευχαριστώ» του Ερυθρού Αστέρα στον Ερμή
19:17 Βορίζια: Προσωρινά κρατούμενοι και οι δύο τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ, μετά και την σύλληψη του δεύτερου υπόπτου
19:10 Οπλοστάσιο της Χαμάς στη Βιέννη – Σύλληψη υπόπτου στο Λονδίνο, τι εξετάζουν οι Αρχές
19:04 Οι πολίτες προχώρησαν, οι πολιτικοί όχι
18:55 Μαρινάκης κατά Πελετίδη για τις πινακίδες των τραπεζών: «Ρε παιδιά είμαστε με τα καλά μας;»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ