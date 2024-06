Εκλογές στη Γαλλία: Η υψηλότερη συμμετοχή τα τελευταία 36 χρόνια ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη οι γαλλικές εκλογές, με συμμετοχή-ρεκόρ των ψηφοφόρων.

Οι Γάλλοι ψηφοφόροι προσέρχονται μαζικά στις κάλπες σήμερα, Κυριακή στο πρώτο στάδιο των βουλευτικών εκλογών δύο γύρων που προκήρυξε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στην κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση που μπορεί να προκαλέσει πολιτικό σεισμό στην Ευρώπη.

Η εκλογική διαδικασία στην Γαλλία διεξάγεται, με την ακροδεξιά να ελπίζει να εξασφαλίσει την εξουσία, αφού ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προκήρυξε τις πρόωρες εκλογές μετά τα καταστροφικά αποτελέσματα των πρόσφατων ευρωεκλογών.

Το ποσοστό συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές στην ηπειρωτική Γαλλία ανήλθε στο 59,39% στις 6 μ.μ. (ώρα Ελλάδας), τρεις ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής από τον πρώτο γύρο των εγκλογών του 1978 αντίστοιχη ώρα, με εξαίρεση τις εκλογές του 1986, οι οποίες διεξήχθησαν με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο από το 39,42% που καταγράφηκε στις εκλογές του 2022 την ίδια ώρα. Το 1981, το ποσοστό αυτό την ίδια στιγμή στον πρώτο γύρο ήταν 58,3%.

🇫🇷🗳️ Taux de participation à 17h00 pour le premier tour des élections législatives : 59,4%, en hausse de *20 points* par rapport à 2022.

C’est le niveau le plus élevé depuis les législatives de 1986, et déjà supérieur aux scrutins de 2012, 2017 et 2022. pic.twitter.com/e4x7TnxqqK

— mathieu gallard (@mathieugallard) June 30, 2024