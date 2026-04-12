Εκλογές στην Ουγγαρία: Τα exit polls δίνουν προβάδισμα για το κόμμα του Πέτερ Μαγιάρ

Ιστορική ήττα για Όρμπαν αν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα

12 Απρ. 2026 22:07
Pelop News

Σημαντική πολιτική ανατροπή καταγράφουν τα πρώτα exit polls στην Ουγγαρία, με το κόμμα του Βίκτορ Όρμπαν να εμφανίζεται να χάνει καθαρά την εκλογική μάχη, έπειτα από χρόνια κυριαρχίας.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Median, το κόμμα Tisza, υπό τον Πέτερ Μαγιάρ, προηγείται με σαφή διαφορά, συγκεντρώνοντας ποσοστό 55,5%, έναντι 37,9% του κυβερνώντος Fidesz.

Προοπτική αυτοδυναμίας και ισχυρής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα στην καταμέτρηση, το κόμμα Tisza ενδέχεται να εξασφαλίσει ακόμη και πλειοψηφία δύο τρίτων στο Κοινοβούλιο, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 131 έως 139 έδρες σε σύνολο 199.

Αντίθετα, το Fidesz αναμένεται να περιοριστεί σε 59 έως 67 έδρες, γεγονός που θα συνιστά βαριά πολιτική ήττα για τον Όρμπαν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία επί 16 χρόνια.

Υψηλή συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον

Η εκλογική διαδικασία χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή, η οποία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο:

  • Έως τις 18:00 η συμμετοχή είχε ήδη υπερβεί το 74%
  • Στις 19:30 (ώρα Ελλάδας) έφτασε στο 77,80%
  • Ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του 70,5% (εκλογές 2002)

Η αυξημένη προσέλευση αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών και τη σημασία της εκλογικής αναμέτρησης για το μέλλον της χώρας.

Χαμηλά ποσοστά για το Mi Hazánk

Το ακροδεξιό κόμμα Mi Hazánk φαίνεται να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, γύρω στο 3,9%, χωρίς να επηρεάζει ουσιαστικά τη μάχη για την εξουσία.

Κρίσιμη νύχτα για την Ουγγαρία

Το τελικό αποτέλεσμα της καταμέτρησης αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να σηματοδοτήσει το τέλος μιας μακράς πολιτικής κυριαρχίας και την έναρξη μιας νέας εποχής για την Ουγγαρία.

Η επιβεβαίωση των exit polls θα αποτελέσει πολιτικό ορόσημο όχι μόνο για τη χώρα, αλλά και για τις ισορροπίες στην Ευρώπη.

