Εκλογικός νόμος: Πώς θα ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού αν περάσει το νομοσχέδιο

Η συζήτηση για τη συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές περνά στην Ολομέλεια, με τις απαιτούμενες πλειοψηφίες να καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα.

03 Μαρ. 2026 13:14
Στην Ολομέλεια της Βουλής εισήχθη προς συζήτηση το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που προβλέπει τη δυνατότητα άσκησης επιστολικής ψήφου από τους Έλληνες του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές, καθώς και τη σύσταση νέας τριεδρικής εκλογικής περιφέρειας Εξωτερικού.

Οι δύο βασικές ρυθμίσεις επιφέρουν τροποποιήσεις στην εκλογική νομοθεσία. Για να τεθούν σε ισχύ από τις αμέσως επόμενες εκλογές απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον 200 βουλευτών. Σε περίπτωση που η διάταξη για την επιστολική ψήφο δεν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων, δεν θα εφαρμοστεί. Αντίθετα, η πρόβλεψη για τη νέα εκλογική περιφέρεια μπορεί να εγκριθεί με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών και, εφόσον συμβεί αυτό, θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές.

Τα αριθμητικά δεδομένα της ψηφοφορίας

Η ονομαστική ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Τετάρτης. Σύμφωνα με τις έως τώρα τοποθετήσεις των κομμάτων, η διάταξη για την επιστολική ψήφο εμφανίζει οριακές πιθανότητες συγκέντρωσης της απαιτούμενης αυξημένης πλειοψηφίας.

Υπέρ της ρύθμισης αναμένεται να τοποθετηθούν οι 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 32 του ΠΑΣΟΚ, 5 της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς και 4 ανεξάρτητοι βουλευτές που πρόσκεινται στον Στέφανο Κασσελάκη. Θετική ψήφο έχουν δηλώσει επίσης οι δύο πρώην βουλευτές των Σπαρτιατών, Κωνσταντίνος Φλώρος και Χρήστος Κατσιβαρδάς. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, απαιτείται ακόμη μία ψήφος για τη συμπλήρωση του ορίου των 200.

Η ρύθμιση για την τριεδρική εκλογική περιφέρεια Εξωτερικού εκτιμάται ότι θα στηριχθεί μόνο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που σημαίνει ότι, εφόσον εγκριθεί με απλή πλειοψηφία, θα εφαρμοστεί από τις μεθεπόμενες εκλογές.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ψήφου «ναι» ή «παρών» για την επιστολική ψήφο, ενώ έχει δηλώσει ότι θα καταψηφίσει τη ρύθμιση για τη νέα εκλογική περιφέρεια. ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Νίκη και Ελληνική Λύση έχουν ανακοινώσει ότι θα καταψηφίσουν το σύνολο των διατάξεων.

Τι προβλέπεται για την εφαρμογή

Σε περίπτωση που η επιστολική ψήφος εγκριθεί με αυξημένη πλειοψηφία και η τριεδρική περιφέρεια με απλή, η εφαρμογή των ρυθμίσεων θα διαφοροποιηθεί χρονικά.

Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση που θα ακολουθήσει, οι εκλογείς του εξωτερικού θα αποστέλλουν επιστολικά το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος της επιλογής τους, χωρίς σταυρό προτίμησης. Οι ψήφοι θα προσμετρώνται στο συνολικό αποτέλεσμα της επικράτειας και θα εκλέγονται 15 βουλευτές Επικρατείας στο σύνολο των 300 εδρών.

Σε ενδεχόμενη δεύτερη εκλογική διαδικασία, είτε άμεσα είτε εντός 18 μηνών, θα τεθεί σε ισχύ και η νέα τριεδρική εκλογική περιφέρεια Εξωτερικού, με αντίστοιχη μείωση εδρών από το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Και σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, η εκλογή θα πραγματοποιείται με λίστα, χωρίς δυνατότητα σταυρού προτίμησης από τους εκλογείς του εξωτερικού.

