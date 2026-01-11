Εκοψαν την πίτα τους τα ΚΑΠΗ Αιγίου στο «Αλέκος Μέγαρης» ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν τα ΚΑΠΗ Αιγίου το πρωί της Κυριακής, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης», σε πολύ ευχάριστο κλίμα με ευχές, τραγούδια και κεράσματα.

Την πίτα ευλόγησε ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας π. Αλέξανδρος Λουκάτος, που μετέφερε και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. Ιερωνύμου.

Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Γιώργος Αγγελόπουλος, Νίκος Καραΐσκος, Δημήτρης Ελευθεριώτης, Γιώργος Φραγκονικολόπουλος, Μαρία Ιατροπούλου, Διαμάντω Βασιλακοπούλου, Μαρία Αγγελοπούλου, ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Κώστας Σπηλιόπουλος, ο πρόεδρος της Κοινότητας Αιγίου κ. Φάνης Ραμπαβίλας, η αντιπρόεδρος κα Ελευθερία Μαρνέλη και τα μέλη κ.κ. Μέγαρη, Μπακρόζη και Μαυρίδης.

