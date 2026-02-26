Εκοψε βασιλόπιτα η «Εμπορική Ανανέωση» – Φωτογραφίες

Η «Εμπορική Ανανέωση» έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της σε μια «οικογενειακή» εκδήλωση, παρουσία όλων των μελών της.

Εκοψε βασιλόπιτα η «Εμπορική Ανανέωση» - Φωτογραφίες Στιγμιότυπο από την κοπή της βασιλόπιτας από την «Εμπορική Ανανέωση»
26 Φεβ. 2026 20:58
Pelop News

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε η παράταξη «Εμπορική Ανανέωση» μέσα σε ένα όμορφο και συναδελφικό κλίμα.

Η παράταξη εξέδωσε και την εξής ανακοίνωση: «Ευχόμαστε σε όλους τους εμπόρους υγεία, δύναμη και καλές δουλειές, καθώς και στήριξη και ευημερία για τις οικογένειές τους που βρίσκονται πάντα δίπλα τους. Με ενότητα και συνεργασία συνεχίζουμε δυναμικά για μια καλύτερη χρονιά για την τοπική μας αγορά. Καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους!».

Εκοψε βασιλόπιτα η «Εμπορική Ανανέωση» - Φωτογραφίες Εκοψε βασιλόπιτα η «Εμπορική Ανανέωση» - Φωτογραφίες Εκοψε βασιλόπιτα η «Εμπορική Ανανέωση» - Φωτογραφίες Εκοψε βασιλόπιτα η «Εμπορική Ανανέωση» - Φωτογραφίες

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
20:01 «Άδικη διαπόμπευση. Ήμουν κλινήρης με πυρετό, έδωσα συμβουλές εξ αποστάσεως», η παιδίατρος για το περιστατικό με το βρέφος στη Ζάκυνθο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ