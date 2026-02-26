Εκοψε βασιλόπιτα η «Εμπορική Ανανέωση» – Φωτογραφίες

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε η παράταξη «Εμπορική Ανανέωση» μέσα σε ένα όμορφο και συναδελφικό κλίμα.

Η παράταξη εξέδωσε και την εξής ανακοίνωση: «Ευχόμαστε σε όλους τους εμπόρους υγεία, δύναμη και καλές δουλειές, καθώς και στήριξη και ευημερία για τις οικογένειές τους που βρίσκονται πάντα δίπλα τους. Με ενότητα και συνεργασία συνεχίζουμε δυναμικά για μια καλύτερη χρονιά για την τοπική μας αγορά. Καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους!».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



