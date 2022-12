Εκουαδόρ: Σοκαριστικό ΒΙΝΤΕΟ με 28χρονη που πέφτει ξαφνικά νεκρή ενώ κάνει γυμναστική

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις σοκαριστικές τελευταίες στιγμές μιας 28χρονης να πέφτει ξαφνικά νεκρή την ώρα που γυμνάζεται σε γυμναστήριο στο Εκουαδόρ. Η γυναίκα – η οποία ταυτοποιήθηκε ως η Betsy Dayana Jaramillo Ramírez – πιστεύεται πως υπέστη καρδιακή προσβολή στο γυμναστήριο Zona Muscular στη Santa Rosa, στις 29 Νοεμβρίου.

Η Ramírez καταγράφηκε να κάνει τη γυμναστική της όταν ξαφνικά σταμάτησε και έπεσε στο κάτω με το πρόσωπο στο πάτωμα. Άνθρωποι που βρίσκονταν στον χώρο μαζί της έτρεξαν να τη βοηθήσουν, περιμένοντας να φτάσει το ασθενοφόρο.

Η 28χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Santa Teresita Hospital, όπου όμως δεν έδειχνε σημάδια ζωής όταν έφτασε. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της κατά την άφιξή της, όπως μεταδίδει η New York Post.

Η αστυνομία και οι γιατροί δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη την επίσημη αιτία θανάτου, πιστεύεται ωστόσο ότι η καρδιά της ήταν εκείνη που την πρόδωσε, αναφέρει το δημοσίευμα.

A 28-year-old woman unexpectedly dropped dead while working out at a gym in Ecuador.

The woman — who was identified as Betsy Dayana Jaramillo Ramírez — is believed to have suffered a heart attack at Zona Muscular gym in Santa Rosa, El Oro province, on Nov. 29. pic.twitter.com/tN17G53P9K

