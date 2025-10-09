Εκπαίδευση και Διαφορετικότητα: Ένα Ευρωπαϊκό Εγχείρημα για Μια Πιο Συμπεριληπτική Μάθηση

Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, ως διακρατικός εταίρος του έργου DIVERSE COURSES (Κατανόηση και ανάδειξη των δυνατοτήτων εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών), ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή του σε μια σημαντική ευρωπαϊκή συνεργασία που στόχο είχε να ενισχύσει τη συμπεριληπτική εκπαίδευση ενηλίκων και να αναδείξει τη διαφορετικότητα ως μοχλό μετασχηματισμού της μαθησιακής εμπειρίας.

Το έργο, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, συντονίστηκε από το Πανεπιστήμιο FH Joanneum (Αυστρία) και συγκέντρωσε φορείς από πέντε ευρωπαϊκές χώρες:

Ισπανία : DOCETE OMNES

: DOCETE OMNES Πορτογαλία : AMAR TERRAVERDE & Πανεπιστήμιο ATLANTICA

: AMAR TERRAVERDE & Πανεπιστήμιο ATLANTICA Ιταλία : CRAMARS

: CRAMARS Ελλάδα: ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ

Μέσα από διακρατικές συναντήσεις, εργαστήρια, πιλοτικές εφαρμογές, έρευνες και ανταλλαγές καλών πρακτικών, οι εταίροι του έργου εργάστηκαν από κοινού για να αναπτύξουν εργαλεία υποστήριξης των εκπαιδευτών και φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων, που συμβάλλουν στην κατανόηση και διαχείριση της διαφορετικότητας μέσα στη μαθησιακή διαδικασία.

Η συνεργασία ανέδειξε τον διαρκή προβληματισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας:

πώς μπορεί να διαμορφωθεί ο «χάρτης αναγκών» μιας ομάδας όταν οι συμμετέχοντες διαφέρουν σε εμπειρίες, κουλτούρα, δεξιότητες και προσδοκίες;

Πώς ο εκπαιδευτής μπορεί να αναγνωρίσει τις αφανείς παραμέτρους που επηρεάζουν τη μαθησιακή πορεία, ώστε να δημιουργήσει μια εκπαιδευτική εμπειρία με νόημα για όλους και τον καθένα ξεχωριστά;

Τα αποτελέσματα του έργου DIVERSE COURSES προσφέρουν απαντήσεις μέσα από τον καινοτόμο συνδυασμό μεθοδολογιών, εκπαιδευτικών εργαλείων και ψηφιακών πόρων, που διατίθενται ελεύθερα στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και ειδικότερα στους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το έργο ανέδειξε τη διαφορετικότητα όχι ως πρόκληση, αλλά ως πηγή δυναμικής, δημιουργίας και ανάπτυξης.

Όπως σημειώνουν οι εταίροι του προγράμματος, «η ποικιλομορφία είναι το βασικό συστατικό που κάνει κάθε τάξη μοναδική, ακόμη και όταν όλα τα υπόλοιπα παραμένουν κοινά».

Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, πιστό στο όραμά του για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, συνεχίζει να στηρίζει ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που προωθούν τη συμπερίληψη, την αποδοχή και τον σεβασμό της διαφορετικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη δια βίου μάθηση.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για τα επερχόμενα σεμινάρια εφαρμογής των εργαλείων, που θα ξεκινήσουν το Φεβρουάριο του 2026, και ενισχύστε το εκπαιδευτικό σας έργο μέσω ενός δυναμικού δικτύου πρακτικών που μετατρέπει τη θεωρία σε δράση.

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα έργου: www.diversecourses.eu

ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ: www.kekdafni.gr

Email επικοινωνίας: info@kekdafni.gr

Τηλ.: +30 2610 326 653

