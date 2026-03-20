Εκπαίδευση προσωπικού καθαριότητας σχολείων στον Δήμο Πατρέων για υγεία και ασφάλεια

Έμφαση στην πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων και την ασφαλή εργασία

20 Μαρ. 2026 15:24
Pelop News

Εκπαιδευτική δράση για θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 από το Αυτοτελές Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας του Δήμος Πατρέων, με αποδέκτες το προσωπικό καθαριότητας των σχολικών μονάδων.

Η ενημέρωση αφορούσε καθαρίστριες και καθαριστές που εργάζονται σε σχολικά κτίρια, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης ατυχημάτων και την προστασία από χημικούς και βιολογικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εργασία τους.

Εξειδικευμένες οδηγίες από τεχνικούς ασφάλειας και υγειονομικό προσωπικό

Οι οδηγίες δόθηκαν από τους Τεχνικούς Ασφάλειας, Άγγελος Αλεξόπουλος και Χαρά Παπακωστοπούλου, καθώς και από τη νοσηλεύτρια Πηνελόπη Φίφη.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Αλέκα Σιούλη» του Παμπελοποννησιακό Στάδιο, όπου παρουσιάστηκαν πρακτικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση καθαριστικών προϊόντων, την αποφυγή κινδύνων και τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων.

Ακολουθεί εκπαίδευση πρώτων βοηθειών

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει νέα εκπαιδευτική δράση σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, η οποία θα αφορά την παροχή πρώτων βοηθειών στο τεχνικό προσωπικό.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση της ασφάλειας στους χώρους των σχολικών μονάδων.

