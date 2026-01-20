Εκπαιδευτικός και επιχειρηματικός σύνδεσμος γίνεται η Webstudent για Ελλάδα και Κίνα

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Webstudent ξεκινά μια νέα δυναμική συνεργασία στα πλαίσια των εκπαιδευτικών του δράσεων, τις οποίες έχει αναπτύξει όλα τα προηγούμενα χρόνια σε διάφορες χώρες των Βαλκανίων και της Ευρώπης.

Ο οργανισμός συνεργάζεται σήμερα με Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας, της Σερβίας, της Ρουμανίας, της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Κύπρου.

Η νέα αυτή συνεργασία ξεφεύγει από τα όρια της Ευρώπης εισάγει τον οργανισμό στην αγορά της Ασίας και συγκεκριμένα στο τομέα της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αλλά και τον τομέα των επιχειρήσεων της Κίνας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ.Παναγιώτης Νικολόπουλος ταξίδεψε πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων για 10 μέρες σε μεγάλες πόλεις της Κίνας όπως τη Liaoning και το Πεκίνο όπου προχώρησε σε μνημόνια συνεργασίας με σημαντικούς εκπαιδευτικούς και επιχειρησιακούς οργανισμούς των εν λόγω πόλεων.

Η Webstudent βρίσκεται σήμερα στην ευχάριστη θέση να δώσει τη δυνατότητα στον έλληνα μαθητή, φοιτητή να σπουδάσει σε Κινεζικά Πανεπιστήμια να κάνει μεταπτυχιακό διδακτορικό αλλά και να αναζητήσει ευκαιρίες εργασίας.

Επίσης δίνει πρόσβαση σε Κινέζους μαθητές και φοιτητές να έρθουν στην Ελλάδα και να ενταχθούν σε ιδιωτικά και δημόσια ελληνικά Πανεπιστήμια.

Επίσης δίνει ευκαιρίες για επιχειρηματικές δράσεις σε Έλληνες και Κινέζους επιχειρηματίες και γενικά καθίσταται ένας εκπαιδευτικός και επιχειρηματικός σύνδεσμος μεταξύ των δύο χωρών.

Η εκπαιδευτική διπλωματία φέρνει κοντά τους λαούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



