Έκπληξη στην Αλέκα Παπαρήγα έκαναν στελέχη του ΚΚΕ – Είχε γενέθλια

Μια έκπληξη επιφύλαξαν στελέχη του ΚΚΕ για την Αλέκα Παπαρήγα με αφορμή την ημέρα των 80ών γενεθλίων της.

Η πρώην ΓΓ του ΚΚΕ βρέθηκε στα γραφεία του κόμματος στον Περισσό, όταν σύντροφοί της, με επικεφαλής τον Δημήτρη Κουτσούμπα, της ετοίμασαν μια μικρή γιορτή για να της ευχηθούν.

Το κλίμα ήταν πολύ ζεστό, αν κρίνει κανείς και από τα χαμόγελα στη φωτογραφία που δημοσίευσε το 902.gr, ενώ πάνω στο τραπέζι υπήρχε και μια μικρή τούρτα για την εορτάζουσα.

