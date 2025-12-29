Εκπνέει η πληρωμή για τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026, τα πρόστιμα και η παράταση

Εκπνέει η πληρωμή για τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026, τα πρόστιμα και η παράταση
29 Δεκ. 2025
Pelop News

Από την Πέμπτη 1/01/2026 και μετά, όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων, δεν έχουν πληρώσει τα Τέλη Κυκλοφορίας, θα έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα, με εξαίρεση όσους προχωρήσουν σε ηλεκτρονική ακινησία του οχήματός τους ενώ δεν τίθεται θέμα παράτασης.

Φέτος τα πρόστιμα για όσους δεν πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας θα είναι κλιμακωτά και θα φτάνουν ακόμη και το 100% της αξίας τους.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα ενεργοποιηθεί αυτόματα το σύστημα κλιμακωτών προσαυξήσεων για όσους δεν καταβάλουν εγκαίρως τα τέλη. Δηλαδή:

-Εάν η πληρωμή των τελών γίνει εντός Ιανουαρίου τότε ο υπόχρεος θα έχει  προσαύξηση +25% στο ποσό που καλείται να πληρώσει.

-Εάν η καταβολή των τελών γίνει τον Φεβρουάριο, τότε ο υπόχρεος θα έχει προσαύξηση +50% στο ποσό που θα πρέπει να πληρώσει.

-Εάν η καταβολή των τελών γίνει από τον Μάρτιο και μετά, τότε θα έχει μια προσαύξηση +100% στο ποσό που καλείται να πληρώσει.

Η πληρωμή βήμα – βήμα

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και δικύκλων για να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα myCAR της Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και στη συνέχεια να επιλέξουν με ποιον τρόπο θέλουν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας, δηλαδή με ή χωρίς να χρησιμοποιήσουν κωδικούς taxisnet.

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσουν κωδικούς taxisnet το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι μέσω e-banking να δηλώσουν τον αριθμό κυκλοφορίας και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

Επίσης, οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να επιλέξουν έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

-ATM ή APS: Να σαρώσουν το QR code που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο και  να ολοκληρώσουν τη πληρωμή των τελών  βήμα-βήμα.

-Τράπεζες ή ΕΛΤΑ: Να εξοφλήσουν τα τέλη  με φυσική παρουσία, έχοντας μαζί το εκτυπωμένο ειδοποιητήριο.

Ηλεκτρονική ακινησία

Οι πολίτες που δεν προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2026, έχουν τη δυνατότητα να θέσουν το αυτοκίνητό τους σε ηλεκτρονική ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCar, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν την Εφορία.

Για τη δήλωση απαιτούνται:

-ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος,
-τα στοιχεία διεύθυνσης του κατόχου,
-η δήλωση χώρου στάθμευσης (ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος).

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες ειδοποιούνται αυτόματα και πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Και από τον Απρίλιο του 2026 και μετά  δίνεται η δυνατότητα πληρωμής των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα για όσους θελήσουν  να άρουν προσωρινά την ακινησία του οχήματος

