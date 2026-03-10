Έκπτωση -50% στις μετακινήσεις των δρομέων με ΚΤΕΛ Αχαΐας για τον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Πάτρας

Η έκπτωση ισχύει για το διάστημα Πέμπτη 26 Μαρτίου έως Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 και καλύπτει τη μετακίνηση από και προς την Πάτρα τόσο των δρομέων όσο και ενός συνοδού τους.

Έκπτωση -50% στις μετακινήσεις των δρομέων με ΚΤΕΛ Αχαΐας για τον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Πάτρας
10 Μαρ. 2026 15:08
Pelop News

Ο 4ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας προσελκύει κάθε χρόνο δρομείς από όλη την Ελλάδα, μετατρέποντας την πόλη σε σημαντικό σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό και τις μεγάλες δρομικές διοργανώσεις.

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των συμμετεχόντων, το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας στηρίζει τη διοργάνωση προσφέροντας έκπτωση 50% στα εισιτήρια μετακίνησης από και προς τις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Λαμία.

Η έκπτωση ισχύει για το διάστημα Πέμπτη 26 Μαρτίου έως Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 και καλύπτει τη μετακίνηση από και προς την Πάτρα τόσο των δρομέων όσο και ενός συνοδού τους.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία διευκολύνει σημαντικά τη μετακίνηση των αθλητών και ενισχύει την παρουσία δρομέων από όλη τη χώρα στον αγώνα της Πάτρας, συμβάλλοντας παράλληλα στην εξωστρέφεια και την προβολή της διοργάνωσης.

Οι λεπτομέρειες για τη χρήση της έκπτωσης θα αποσταλούν απευθείας στους εγγεγραμμένους δρομείς από τη διοργάνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα και τις εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: patrashalfmarathon.gr.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:17 Γιατί προφυλακίστηκε ο 48χρονος Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ
17:16 Το «όπλο» που βοηθά να μένουμε ψύχραιμοι στο στρες
17:12 Η Κομισιόν βάζει στο τραπέζι μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και μέτρα για χαμηλότερους λογαριασμούς
17:08 Προφυλακίστηκε ο 48χρονος που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ
17:05 Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον: Τα νέα δημοσιεύματα μιλούν για σχέση που δυναμώνει
17:00 Γιώργος Φλωρίδης στην «Π»: «Κίνδυνος για τη Δημοκρατία η επίθεση στη Δικαιοσύνη» ΒΙΝΤΕΟ
16:57 Στενά του Ορμούζ: Νέα προειδοποίηση από την Τεχεράνη για την ασφάλεια στην περιοχή
16:57 Καναδάς: Συναγερμός μετά από πυροβολισμούς στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο
16:52 Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοβ με την Παρί – Πότε θα κριθεί η συμμετοχή του Μόρις
16:46 Γιώργος Πανουσόπουλος: Η ζωή, η οικογένεια και το ξεχωριστό αποτύπωμά του στο ελληνικό σινεμά
16:43 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Ημερομηνία – έκπληξη για τους ημιτελικούς
16:38 Αιγιάλεια: Συνέντευξη Τύπου Ανδριόπουλου για δημοτικά τέλη και στήριξη της τοπικής κοινωνίας
16:31 Γ’ Εθνική: Τότε θα γίνει η κλήρωση των play offs και play outs
16:28 Πάτρα – 12ο Δημοτικό: Τα αρχαία «διώχνουν» το σχολείο
16:23 Ανησυχία για το ψωμί μετά το νέο ενεργειακό σοκ – Τι λένε οι αρτοποιοί για τις τιμές
16:20 Η Βρετανία απορρίπτει προσωρινά την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών
16:12 Άκης Δείξιμος για Κώστα Δόξα: Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα ο αδερφός μου θα δικαιωθεί
16:09 Σοκ στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου: Εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μέσης Ανατολής μετά από επίθεση με drone
16:04 Ο Άραξος, οι «λύκοι» και ο «Σκορπιός» – Το σχέδιο της ΕΥΠ για έλεγχο και προστασία
15:56 Η εποχή των αλλεργιών άρχισε – Τι να κάνετε από τώρα για να προστατευτείτε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ