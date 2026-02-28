Εκρήξεις στην Παλμ Τζουμέιρα, συναγερμός στο Ντουμπάι

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, το τελευταίο τέταρτο ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις έως πέντε ισχυροί κρότοι, οι οποίοι παραπέμπουν σε ενεργοποίηση συστημάτων αεράμυνας

Εκρήξεις στην Παλμ Τζουμέιρα, συναγερμός στο Ντουμπάι
28 Φεβ. 2026 17:43
Pelop News

Το Ντουμπάι βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού, έπειτα από αναφορές για εκρήξεις στον ουρανό και πιθανές αναχαιτίσεις στην περιοχή του Παλμ Τζουμέιρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες τα πρώτα περιστατικά καταγράφηκαν πριν από περίπου 20 λεπτά. Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, το τελευταίο τέταρτο ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις έως πέντε ισχυροί κρότοι, οι οποίοι παραπέμπουν σε ενεργοποίηση συστημάτων αεράμυνας.

Μαρτυρία που μεταφέρθηκε στο μέσο περιγράφει εικόνες πιθανής αναχαίτισης κοντά στην περιοχή του FIVE Palm Jumeirah, στο τεχνητό σύμπλεγμα νησιών που είναι γνωστό ως «ο φοίνικας».

«Πριν από λίγο είδαμε κάποια προφανώς αναχαίτηση, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο γλύτωσε, γιατί φαίνεται στην Παλμ Τζουμέιρα να είναι, στο Five Palms συγκεκριμένα. Είναι τα περίφημα νησιά που λένε, ο φοίνικας. Σε κάποιο σημείο εκεί πέρα προφανώς κάτι έχει γίνει. Αυτό έγινε τώρα, πριν περίπου 5 με 8 λεπτά, το οποίο ας ευχηθούμε ότι όλα πάνε καλά, γιατί το τελευταίο τέταρτο με 20 λεπτό έχουν ακουστεί τουλάχιστον 4 με 5 αναχαιτήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα διακρίνονται φωτιές στον ουρανό, οι οποίες αποδίδονται σε αναχαιτίσεις και εκρήξεις. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για το περιστατικό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Η μεγάλη χασούρα και ζημιά για όσους τρώνε αφηρημένοι μπροστά στην τηλεόραση
22:39 Αυτοί είναι οι 20 καλύτεροι προορισμοί για το 2026, ποιοι είναι οι δυο ελληνικοί
22:19 Η κίνηση «κλειδί», ένα ποτήρι γάλα μετά την προπόνηση κάνει θαύματα στα οστά των 60χρονων
22:10 Νεκρός ο Χαμενεΐ υποστηρίζει ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ
22:00 Η Μέση Ανατολή στο χείλος της φωτιάς: Η κλιμάκωση πολέμου Ισραήλ–ΗΠΑ με το Ιράν έχουν συνέπειες σε Παγκόσμιο επίπεδο
21:50 Ο Ολυμπιακός με ανατροπή σε τελικό-θρίλερ πανηγύρισε το Κύπελλο
21:46 Ο Προμηθέας στον τελικό του Rising Stars
21:39 Καιρός: Η Άνοιξη μπαίνει με λιακάδα και λίγη συννεφιά
21:32 Η Ολυμπιάδα νίκησε την Πετρούπολη, αλλά «έχασε» βαθμό
21:24 Ασπροβάλτα: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου του
21:11 Το μήνυμα του Ισραήλ: Εξαπολύσαμε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή στην ιστορία μας
21:01 Ηττα από Νηρέα για τον «λειψό» Ερμή, «κλειδί» το πρώτο σετ
20:51 Μανόλο είσαι τρέλα! Τι κάνεις; Ο Καραλής πέταξε στο διάστημα (!), 6.17μ τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ
20:43 Ήττα σοκ για τον Απόλλωνα στην Καλλιθέα
20:35 Γιατί ο σκύλος σας πρέπει να μυρίζει τα πάντα στη βόλτα: Ο λόγος που δεν πρέπει να τον βιάζετε
20:24 Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε στην πίστα με μουστάκι! ΒΙΝΤΕΟ
20:11 Οι Νέανιδες του Απόλλωνα κατέκτησαν το πρωτάθλημα Πελοποννήσου! ΦΩΤΟ
20:01 Τι είναι πιο ασφαλές να πληρώνουμε με κάρτα ή μέσω κινητού τηλεφώνου;
19:51 Το περπάτημα καθημερινά ενισχύει εγκέφαλο, καρδιά και συναισθηματική υγεία. Πόσο όμως είναι καλό να περπατάτε οι +50;
19:41 Με ιστορική ανατροπή η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έσπασε το αήττητο του Κρόνου, ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ