Εκρήξεις στην Παλμ Τζουμέιρα, συναγερμός στο Ντουμπάι

Το Ντουμπάι βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού, έπειτα από αναφορές για εκρήξεις στον ουρανό και πιθανές αναχαιτίσεις στην περιοχή του Παλμ Τζουμέιρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες τα πρώτα περιστατικά καταγράφηκαν πριν από περίπου 20 λεπτά. Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, το τελευταίο τέταρτο ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις έως πέντε ισχυροί κρότοι, οι οποίοι παραπέμπουν σε ενεργοποίηση συστημάτων αεράμυνας.

Μαρτυρία που μεταφέρθηκε στο μέσο περιγράφει εικόνες πιθανής αναχαίτισης κοντά στην περιοχή του FIVE Palm Jumeirah, στο τεχνητό σύμπλεγμα νησιών που είναι γνωστό ως «ο φοίνικας».

«Πριν από λίγο είδαμε κάποια προφανώς αναχαίτηση, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο γλύτωσε, γιατί φαίνεται στην Παλμ Τζουμέιρα να είναι, στο Five Palms συγκεκριμένα. Είναι τα περίφημα νησιά που λένε, ο φοίνικας. Σε κάποιο σημείο εκεί πέρα προφανώς κάτι έχει γίνει. Αυτό έγινε τώρα, πριν περίπου 5 με 8 λεπτά, το οποίο ας ευχηθούμε ότι όλα πάνε καλά, γιατί το τελευταίο τέταρτο με 20 λεπτό έχουν ακουστεί τουλάχιστον 4 με 5 αναχαιτήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα διακρίνονται φωτιές στον ουρανό, οι οποίες αποδίδονται σε αναχαιτίσεις και εκρήξεις. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για το περιστατικό.

